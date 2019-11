Actriz de 'How I Met Your Mother' dice que besar a su compañero de elenco era 'casi insoportable'

LEA TAMBIÉN

Los personajes Lily Aldrin y Marshall Eriksen de la serie 'How I Met Your Mother' formaron una de las parejas más entrañables de la televisión estadounidense. Alyson Hannigan y Jason Segel, los actores que interpretaron a este dúo, mostraban una química envidiable tanto frente a las cámaras como detrás de ellas; sin embargo, la actriz confesó en una entrevista que su compañero de elenco tenía un hábito que hacía que besarlo sea muy difícil para ella.

En una entrevista que concedió al portal Nicki Swift, Hannigan contó que el motivo detrás de esta dificultad estaba en un hábito de Segel. El actor, que ahora tiene 39 años, tenía aliento de fumador.



Hannigan dijo a Nicki Swifth que "no puedo tolerar el olor a cigarrillo. Es como besar a un cenicero. Y él trataba de ser educado comiendo chicle o mentas, pero eso no ayuda", aseguró. Para facilitar su trabajo en el rodaje, la actriz le propuso al actor un reto para que deje de fumar, pero este no tuvo éxito.



Esta apuesta se inició cuando se empezó el rodaje del piloto de la serie y de hecho fue el propio Segel el que le pidió a Hannigan que lo ayude a dejar de fumar.



"Me dijo 'haz que deje de fumar. Seré tu mejor amigo'. Entonces empezamos esta apuesta que consistía en que él me debería USD 10 cada vez que fume un cigarrillo. Después del primer día me debía USD 200", recordó.

Entonces, nuevamente por iniciativa de Segel, el actor decidió que dejaría de fumar. "Lo hizo por un año, fue fantástico, pero luego se estresó y empezó a fumar nuevamente". La actriz añadió que, pese a que no le gustaba besar a su compañero de elenco, disfrutó mucho de trabajar con él. Así lo aseguró en una entrevista que dio en el año 2014, cuando la serie llegó a su fin luego de nueve temporadas.