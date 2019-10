Actriz famosa por escena con Soraya Montenegro en 'María la del Barrio' asegura que su personaje la convirtió en blanco de bullying

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una icónica escena de la telenovela 'María la del Barrio', que se emitió entre 1995 y 1996, tuvo como protagonistas a Soraya Montenegro (Itatí Cantoral), Nandito (Osvaldo Benavides) y a Alicia. Este último personaje fue interpretado por Yulianna Peniche, quien confesó al medio Infobae que fue víctima de acoso escolar por su rol en la novela.

Peniche tenía solo 14 años cuando obtuvo el rol de Alicia. En la recordada escena de la telenovela, Nandito la besa y despierta la ira de Soraya Montenegro. El personaje de Alicia no podía caminar, por lo que cuando Montenegro encuentra a Nandito y a Alicia agrede a la adolescente y hiere a Nandito con unas tijeras.



La actriz dijo a Infobae que para ella "es un orgullo pertenecer a esta gran escena icónica de las telenovelas mexicanas. Y el hecho de que esta telenovela y muchas otras de Televisa hayan llegado a todo el mundo, traducidas y dobladas, y que se acuerden de mi después de tantos años realmente es una bendición".



Sin embargo, también confesó que la escena hizo que sea víctima de bullying por parte de sus compañeros de la secundaria. "Cuando estaba chavita, iba en la secundaria cuando hice esa telenovela; entré a la preparatoria y toda la escuela me molestaba. En buena onda y mala onda, me decían 'mira, ahí va la maldita lisiada'".



Además, recordó en diálogo con Infobae, que la gente la molestaba "porque salía en la tele, porque era 'la maldita lisiada', por ser un personaje de una niña paralítica". Añadió que si bien lo pasó mal les decía a sus compañeros "ay, ya supérenlo".



Ahora, "me encanta" ser recordada como el personaje de la telenovela, dijo la actriz. "Después de muchos kilos y años de más, qué bonito, hay personas que se acuerdan por mi voz. Seguiré siendo la 'maldita lisiada', pero mi nombre verdadero es Yuliana Peniche", concluyó.



En Instagram, Peniche se describe a si misma como "actriz y conductora" suma más de 184 000 seguidores en la red social fotográfica en la que ha realizado más de 1 000 publicaciones.