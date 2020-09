Actrices de contenido erótico salen del silencio en Francia

LEA TAMBIÉN

¿Habrá un #metoo en el porno? Los testimonios de actrices con carreras relámpago que describen agresiones sexuales y violaciones se están multiplicando en Francia desde la reciente apertura de una investigación contra uno de los sitios emblemáticos del porno “amateur”.

Estelle* tenía 22 años cuando se lanzó en el porno. Trabajaba como vendedora pero soñaba con convertirse en “una gran actriz” de películas pornográficas para el realizador Dorcel, una referencia en Francia.



Pero no pasó las audiciones y se tuvo que contentar con rodar videos con pequeñas productoras, algunos de los cuales fueron difundidos en el popular sitio web francés Jacquie y Michel, que es objeto de una investigación por “violación” y “proxenetismo”.



Estelle dejó el porno, traumatizada después de un rodaje. Tuvo sexo anal durante varios días a pesar de fuertes dolores, bajo la insistencia del director, contó la joven de 25 años a la AFP .



“Me puse a llorar porque no estaba acostumbrada. 'Deja de llorar, eso no vende ¡Sonríe!'” me dijo el director. “Me vi obligada a hacerlo”, dijo la muchacha que cobró 250 euros (poco menos de USD 300) por esta escena que luego fue difundida en internet.

Como el dolor persistía, fue al hospital, donde le diagnosticaron una fisura anal y herpes. “Me obligaron a rodar sin preservativo, con un tipo que falsificaba sus pruebas”, contó, furiosa. Normalmente, los actores deben hacerse pruebas para demostrar que no sufren de enfermedades de transmisión sexual.



Marion Lew, de 32 años, se lanzó en las películas para adultos hace un año. Poco después de sus inicios vivió un momento que la dejó marcada. Uno de los camarógrafos se acercó en plena escena y le “eyaculó en la cara” sin más, contó a la AFP .



Hay muchos testimonios de este tipo. Una actriz, relató, por ejemplo, que un director se le acercó para que le haga una felación; otra contó que descubrió en medio de un rodaje que debía tener sexo no con una sino con varias personas.