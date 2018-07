Actores de 'Guardianes de la Galaxia' piden el regreso de James Gunn

LEA TAMBIÉN

El reparto de la saga 'Guardianes de la Galaxia' pidió hoy (30 de julio del 2018) a través de una carta publicada en las redes sociales el regreso de James Gunn como director de la tercera entrega de la franquicia, después de que el estudio Disney lo despidiera por comentarios inapropiados en Twitter.

"Aunque no apoyo las bromas inapropiadas que James Gunn hizo años atrás, es un buen hombre", escribió el actor Chris Pratt en su perfil oficial de Instagram. "Personalmente, me gustaría verlo de nuevo como director del Volumen 3", añadió.



El intérprete incluyó en su publicación la misiva firmada por Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Sean Gunn, Vin Diesel, Pom Klementieff y Michael Rooker.



"Apoyamos por completo a James Gunn -comienza la carta-. Todos estamos sorprendidos por su abrupto despido la semana pasada y hemos esperado intencionadamente diez días para responder con la intención de pensar, rezar, escuchar y debatir sobre lo ocurrido".



"En este tiempo, nos ha alentado el enorme apoyo de los fans y de miembros de los medios de comunicación que desean ver a James recuperar su trabajo como director del Volumen 3", agrega la misiva.



Los intérpretes aseguran que están deseando volver a trabajar con el cineasta y que su "historia", en alusión a su carrera, "no se ha acabado, ni mucho menos".



Alan Horn, presidente de Disney, despidió a Gunn el pasado 20 de julio y dijo que "las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio".



Diferentes voces del conservadurismo en EE.UU. rescataron varios mensajes antiguos de Gunn, que, en las redes sociales, es conocido por sus críticas a la derecha y al presidente del país, Donald Trump.

"Me gusta cuando los chicos pequeños me tocan en mi lugar tonto. ¡Shhh!", se lee en un tuit del realizador de 2009.



"Estoy haciendo una gran adaptación en Hollywood de (el libro infantil) The Giving Tree con un final feliz: el árbol vuelve a crecer y le hace una felación al niño", escribió en otro mensaje en 2011.



Después de que se conocieran esos mensajes, Gunn publicó varios tuits en los que pedía perdón y aseguraba que ahora es una persona "muy diferente".



"Solía hacer muchos chistes ofensivos. Ya no lo hago. No culpo a mi yo del pasado por esto, pero ahora me gusto más y me siento como un ser humano y un creador más completo", afirmó Gunn, quien aclaró que antes se veía como "un provocador". "En el pasado, me he disculpado por mi humor que hace daño a la gente. Realmente lo siento y dije en serio cada palabra de mis disculpas", añadió.

Gunn se había hecho cargo de la dirección de 'Guardianes de la Galaxia' (2014) y de su secuela 'Guardianes de la Galaxia: Vol. 2', dos cintas pertenecientes al universo cinematográfico de Marvel.



La primera cinta recaudó en todo el mundo USD 773 millones, mientras que la segunda se embolsó USD 864 millones.

Estaba previsto que el rodaje de 'Guardianes de la Galaxia: Vol. 3' comenzara antes de final de año.