El efecto que han tenido las drogas en esta exestrella de Disney

Un comportamiento "errático" llevó por unas horas a prisión al actor estadounidense de 39 años Shaun Weiss, conocido por su rol de Greg Goldberg en la película de Disney 'The Mighty Ducks'. El intérprete fue detenido el pasado sábado 4 de agosto del 2018.

Según informa la revista People, Weiss fue hallado por la policía la mañana de ese día en las afueras de un complejo de oficinas que estaba cerrado en el norte de California (EE.UU.). El actor se encontraba acompañado por otras tres personas y todos se comportaban de manera "extraña" mientras sostenían linternas.



Esto llevó a los oficiales de la policía a sospechar que los individuos se encontraban bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga. En contactos "posteriores, las autoridades determinaron que Weiss estaba drogado", asegura la revista sin confirmar qué sustancia causó ese efecto. "No se tomó una nuestra de sangre", afirma People.



Tras permanecer unas horas en prisión, Weiss fue dejado en libertad sin cargos. Esto porque de acuerdo a una ley estatal, este tipo de liberaciones se permiten en los casos de personas que están intoxicadas, pero no requieren otro tipo de proceso penal.



Un oficial de Oroville, la localidad donde fue detenido el actor, habló con People y afirmó que él "divirtió a los oficiales con su humor. Fue ingenioso", asegura.



No es la primera vez que Weiss llega a prisión con cargos relacionados a las drogas. En el 2017, según el portal E! News, fue acusado de posesión de metanfetaminas y pasó 90 días en prisión.