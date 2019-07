El actor mexicano que pasó de villano de telenovelas a vendedor de tacos

LEA TAMBIÉN

En los años 90, la carrera del actor mexicano Carlos Miguel iba en ascenso. Esto luego de haber actuado como el villano de conocidas telenovelas como 'Volver a empezar' y 'Tú y yo'. Pero luego de una experiencia traumática se alejó de las cámaras y ahora vende tacos para poder subsistir.

El programa de farándula mexicano 'De Primera Mano' difundió el pasado 24 de julio del 2019 la más reciente entrevista con el intérprete. En ella, el actor cuenta que abrió el negocio de tacos por "necesidad" y da más detalles sobre por qué se alejó de la televisión y cómo se ha recuperado del secuestro que vivió.



Carlos Miguel fue secuestrado en el año 2012. Durante la entrevista con 'De Primera Mano' intenta no dar muchos detalles sobre lo ocurrido, pero contó que perdió algunas piezas dentales y algunos tendones que, según dice, le sacaron la spersonas que lo tuvieron cautivo durante cuatro días.

El secuestro, y los cambios en la industria de la telenovela mexicana hicieron que Carlos Miguel desista de la actuación. "Sufrí un accidente, más que un accidente una maldad, un secuestro", recuerda el intérprete, "luego se juntaron las cosas, lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series y hubo muchas cosas en México, con lo del secuestro me dejaron ahí", asegura.



Según Carlos Miguel, "ante la falta de trabajo y como está el país (México) ahorita uno dice 'bueno, hay que hacer algo honrado, algo bueno', entonces se me ocurrió poner tacos de canasta, pero no pegaron, fracasaron", cuenta.

En el negocio, que cambió su oferta, no solo se ofertan tacos, el actor también prepara burritos, tortas, tacos dorados de cochinita pibil bañados con salsa de jitomate y queso rayado o panuchos, dos tortillas con frijoles y cochinita pibil.

El actor también cuenta que nunca siguió un proceso contra quienes lo mantuvieron cautivo. "Tenían fotos de mis hijas, me agarraron con fotos de mis hijas y yo ya no quise hacer nada".