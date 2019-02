Actor mexicano ofrece disculpas por denigrar a Yalitza Aparicio

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un video en el que el reconocido actor de telenovelas mexicanas Sergio Goyri denigró a la nominada al Oscar Yalitza Aparicio se volvió viral en las redes sociales. Y es que en las imágenes difundidas, Goyri emite comentarios con tintes racistas sobre la estrella de 'Roma', el filme de Alfonso Cuarón.

Como consecuencia de sus comentarios, Goyri recibió una avalancha de críticas en las redes sociales, por lo que el actor conocido por telenovelas como 'Rubí', 'Soy Tu Dueña', entre otras, ofreció disculpas con un video difundido en su cuenta de Instagram.



"Asumiendo la responsabilidad y pidiendo una disculpa pública" es el texto que acompaña el clip difundido por Goyri el sábado 16 de febrero del 2019. Hasta este lunes 18 de febrero, el video suma más de 259 500 reproducciones en la red social .



Goyri se refiere a su comentario como algo "desacertado" y asegura que nunca tuvo la intención de ofender a nadie. "Le pido una gran disculpa a Yalitza que se merece eso y mucho más", asegura y continúa que para él "es un honor que un mexicano esté nominado al Oscar".



El actor aseguró que su declaración se dio por el "calor" de una discusión mientras él comentaba "otro tipo de cosas". Reconoció que no tiene "derecho a ofender a nadie y le pido una disculpa directamente a ella y a toda la gente que se ha sentido ofendida con mi comentario".



Goyri continúa reafirmando que emitió su comentario sin la intención de ofender y que al contrario le parece "loable todo lo que se ha hecho con esta película. Me siento orgulloso de ellos y una disculpa muy grande para todos, estoy muy avergonzado", concluye.

Pese a las disculpas ofrecidas por Goyri, los internautas no han dejado de criticar al actor mexicano. "Una cosa es no estar de acuerdo con su nominación y otra muy diferente la forma tan agresiva y racista", escribe una usuaria de Instagram en la publicación. "Que fácil es humillar y después salir pidiendo disculpas, no fue mi intención, nadie es más que nadie", comenta otra.



El clip en el que el actor hace las declaraciones despectivas refiriéndose a Yalitza Aparicio fue difundido por su pareja, Lupita Arreola. Ella, según reporta el diario El Heraldo, se encontraba junto con su pareja y otros actores cenando. Entonces decidió grabar una historia para la red social Instagram.

Arreola dijo en una entrevista que difundió el video sin "ninguna mala intención" y que "simplemente fue lo que pasó. En ese momento Segio estaba opinando porque estaban hablando no nada más de la película esa, sino de televisión, de cine, y pues bueno ese fue el punto de vista de él, pero claro que no lo hizo con ninguna mala intención ni con dolo".