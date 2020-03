Actor de 'Juego de Tronos' y 'The Witcher', contagiado con covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor Kristofer Hivju, quien interpretó al personaje de Tormund Giantsbane en la serie 'Juego de Tronos', anunció el 16 de marzo del 2020 en su cuenta de Instagram que dio positivo a la prueba de covid-19.

“¡Saludos desde Noruega! Lamento decir que hoy he dado positivo por COVID19, el coronavirus. Mi familia y yo nos aislamos en casa todo el tiempo que sea necesario. Tenemos buena salud, solo tengo síntomas leves de un resfriado. Hay personas con mayor riesgo de que este virus pueda ser un diagnóstico devastador, por lo que les exhorto a que sean extremadamente cuidados”, escribió el actor.



En el mismo mensaje, Hivju, de 41 años, pidió a sus 3.7 millones de seguidores que se cuiden y que sigan las recomendaciones de las autoridades a fin de evitar la propagación de la enfermedad.

“Lávense las manos, manténgase a 1.5 metros de distancia de los demás, vayan a cuarentena; simplemente hagan todo lo posible para detener la propagación del virus. Juntos podemos combatir este virus y evitar una crisis en nuestros hospitales. ¡Cuídate, mantén la distancia y mantente saludable!", agregó la celebridad.



La producción de la serie de Netflix en la que actualmente trabaja Kristofer Hivju, 'The Witcher', también decidió paralizar inmediatamente la grabación.



Según la revista Deadline, el staff de producción de 'The Witcher' hará una limpieza profunda en el set de la serie que ya había comenzado el rodaje de su nueva entrega en Reino Unido.



Hivju se suma a la lista de famosos que han sido afectados por el covid-19, entre ellos Tom Hanks y su esposa Rita Wilson. La actriz Olga Kurylenko, que interpretó a Camille, la chica Bond en la película 'Quantum of solace' también anunció que se contagió con la enfermedad.