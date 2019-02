Actor habría inventado ser víctima de ataque racista, dice la policía de EE.UU.

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Jussie Smollett, quien dijo que fue víctima de un ataque racista y homofóbico, habría inventado la agresión para beneficiarse de un “truco publicitario” , aseguró el jueves (21 de febrero del 2019) la policía de Chicago (Estados Unidos)

Smollett, un comediante afroamericano y abiertamente homosexual que forma parte del reparo de la serie 'Empire' , explotó el dolor y la ira del racismo para promover su carrera” , dijo el jefe de la policía de Chicago, Eddie Johnson, en una conferencia durante la cual tuvo palabras muy duras hacia el actor.



“Las falsas denuncias causan un daño real (...) Este truco publicitario es una cicatriz que Chicago no merece”, agregó.



Smollett, de 36 años, fue arrestado el jueves, acusado de delitos criminales por desorden público y por presentar una denuncia falsa ante la policía.



El actor aseguró que el 29 de enero del 2019 dos hombres enmascarados le golpearon de noche en el centro de Chicago mientras le proferían insultos racistas y homófobos. En un primer momento también dijo a la policía que los atacantes le echaron cloro y le ataron una cuerda al cuello.



“Estoy realmente sorprendido, me pregunto por qué. Por qué alguien, especialmente un hombre afroamericano estadounidense, usaría el símbolo de la cuerda para hacer acusaciones falsas",lamentó Johnson. La cuerda es un símbolo aborrecido de la esclavitud y la era de los linchamientos en Estados Unidos.



El supuesto incidente pareció servir como un ejemplo de la creciente intolerancia que se vive en el país, y desató un movimiento de apoyo hacia el actor. Pero durante las semanas siguientes, Smollett pasó de ser víctima a sospechoso.



En tanto, sus abogados prometieron llevar a cabo su propia investigación y montar “una defensa agresiva”.



“Como cualquier otro ciudadano, Smollett disfruta de la presunción de inocencia, particularmente cuando ha habido una investigación como esta en la que la información, tanto verdadera como falsa, se filtró repetidamente”, dijeron los abogados Todd Pugh y Victor Henderson en un comunicado.



El actor informó a la policía que sus presuntos asaltantes gritaron: “Este es el país de MAGA”, acrónimo del eslogan en inglés “Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo” (Make America Great Again) del presidente Donald Trump.



Pero los detectives comenzaron a sospechar de esta versión cuando interrogaron a dos hombres que aseguraron haber sido contratados para organizar el incidente.



Según medios locales, los dos hombres, Ola y Abel Osundario, afirmaron que Smollett estaba disgustado porque una carta amenazadora que había recibido anteriormente en los estudios de Chicago donde se filmó 'Empire' no tuvo la repercusión suficiente.