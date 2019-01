Actor de 'Empire', hospitalizado tras agresiones de simpatizantes de Donald Trump, según medio

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Jussie Smollett, que forma parte del elenco de la serie 'Empire', fue hospitalizado este martes (29 de enero del 2019) en Chicago (EE.UU.) tras sufrir una presunta agresión homófoba y racista perpetrada por simpatizantes del presidente de EE.UU., Donald Trump, informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ.

El Departamento de Policía de Chicago señaló hoy en un comunicado que Smollett fue agredido hacia las 02:00 en un establecimiento de comida rápida por dos hombres que le gritaron insultos racistas y homófobos.

Los agresores también le arrojaron por encima "una sustancia química", que las autoridades no han identificado por el momento, y le colocaron una cuerda en el cuello antes de abandonar el lugar.



"Dada la seriedad de estas acusaciones, estamos tomando esta investigación muy seriamente y lo tratamos como un posible crimen de odio", afirmaron las autoridades.



Las fuentes de TMZ sostuvieron que los agresores preguntaron a gritos al intérprete si "era el maricón y el negro de m... de Empire" y que además le tiraron lejía, lo que no ha sido confirmado por la Policía.



"Esta es tierra MAGA", dijeron, según TMZ, los atacantes, en referencia al acrónimo "Make America Great Again" ("Haz a Estados Unidos grande de nuevo"), que fue el lema de Donald Trump en las elecciones presidenciales que ganó en 2016.



Smollett, que reconoció públicamente en 2015 que es homosexual, se está recuperando de la agresión y se encuentra en buen estado.



El actor hizo parte de las actuaciones musicales de todo un elenco de estrellas en la primera temporada de 'Empire', entre las que se encontraban Terrence Howard, Taraji P. Henson, Byshere Y. Gray, Kaitlin Doubleday, Malik Yoba, Trai Byers y Grace Gealey.

Video: YouTube, cuenta: Empire

Ambientada en el mundo de la música, el "glamour" y el poder, la serie de Twentieth Century Fox Home Entertainment, "el mayor éxito televisivo de la última década", según sus responsables, es un drama sobre el fundador de un imperio musical, cuyos tres hijos y su exmujer se pelean por ser los herederos del trono.