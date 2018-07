El actor Ed Westwick no será enjuiciado por violación

LEA TAMBIÉN

Los fiscales de Los Angeles rechazaron presentar cargos contra el astro de 'Gossip Girl' Ed Westwick luego de una investigación por acusaciones de violación que involucraban a tres mujeres en 2014.

La fiscalía publicó un documento anunciando su decisión el viernes 27 de julio, después de que el sitio de celebridades TMZ reportara la decisión sobre el actor británico.



El mánager de Westwick no respondió a una solicitud de comentarios el viernes. En dos de los casos, los fiscales dijeron que no había testigos que pudieran corroborar lo suficiente las acusaciones para apoyar el proceso. En el tercero, la mujer no cooperó con los investigadores.



La actriz Kristina Cohen escribió en Facebook que Westwick abusó sexualmente de ella en 2014 y confirmó que presentó un reporte ante la policía contra el actor.

En el momento, Westwick negó haber violado o actuado contra la voluntad de alguna mujer.