Christopher Capito, un actor ecuatoriano a las puertas de Hollywood

A sus 24 años, el ecuatoriano Christopher Capito ha participado en 19 producciones audiovisuales como actor, en el extranjero. Su siguiente proyecto es como uno de los protagonistas en la serie ‘Life in Heells’, una producción que tiene previsto su estreno en 2022 a través de Netflix Estados Unidos.

“La actuación es compartir experiencias y enseñanzas con la gente como un reflejo de la sociedad. Muchas veces no nos damos cuenta cómo somos hasta que vemos nuestra personalidad reflejada en un personaje. Traer ese tipo de emociones es lo que más me apasiona. En comedia, por ejemplo, sacarle una sonrisa al público, en drama hacer que se sientan identificadas con los personajes”, dice el intérprete que está enfocado en desarrollar su carrera desde la meca del cine, en Los Ángeles.



A los siete años tuvo sus primeros contactos con la producción audiovisual, participando en comerciales. Su primera experiencia en la actuación fue hace 13 años en la obra de teatro ‘El Gogolori’ en el grupo de teatro del colegio San Gabriel, en Quito. “Tuve un papel pequeño, pero desde ahí me enamoré de la actuación”.



Al terminar el colegio decidió continuar sus estudios de actuación en el American Academy of Dramatic Arts y el New York Film Academy. En su proceso de formación, Capito ha tenido como referentes a figuras como Meryl Streep, Joaquin Phoenix, así como los personajes creados por Woody Allen. “También me gusta David O. Russell y el trabajo que hace junto con Jennifer Lawrence. Me gustaría trabajar algún día con ellos”, dice Capito refiriéndose a una de sus aspiraciones.



Desde 2016 ha participado en al menos una docena cortometrajes con los que ha ganado cinco reconocimientos en distintos festivales de cine. Con ‘Treintañera’, por ejemplo, se llevó el premio a Mejor actor. Este corto también fue presentado en el festival de Cannes 2017.



Capito menciona la serie ‘Those Who Can’t’ como su primer papel profesional en el mundo de la actuación. Era la primera vez que tuvo su propio tráiler con camerino y maquillista. A esta producción le siguieron los largometrajes ‘Un gigante sin cabeza’ y ‘Your Iron Lady’, esta última, una producción mexicana, preseleccionada en la categoría de Mejor película extranjera en la edición 2021 de los Globos de Oro.



“Los mejores guiones están en la televisión, sobre todo ahora que estamos viendo esa transición del cine a la televisión”. Su meta es estar en el elenco de una serie como ‘Game of Thrones’ o ‘Narcos’, “producciones que cuentan una gran historia con un personaje que se pueda desarrollar en varios años”, asegura.



Su próximo gran proyecto es como uno de los personajes principales en la serie ‘Life in Heels’, en el que actuará junto a la mexicana Adriana Gallardo. “Mi personaje es un joven que es asistente del personaje de Adriana Gallardo, que trabaja en una empresa de seguros para los chicanos en California”. La serie se transmitirá por Netflix en 2022.



Una vocación que ha desarrollado desde la niñez y la perseverancia son cualidades que empiezan a abrirle las puertas en el competitivo mundo del cine de Hollywood al actor ecuatoriano.