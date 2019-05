Boneta quiere mantener un pie en México por el talento 'impresionante' 

LEA TAMBIÉN

A pesar de residir en Estados Unidos, el actor mexicano Diego Boneta, reconocido por interpretar al cantante Luis Miguel en una serie, quiere mantener un pie en México y desarrollar parte de su carrera en su país natal porque hay un talento "impresionante".

Boneta explicó que no se esperaba la nominación a los Premios Platino por su interpretación en 'Luis Miguel. La Serie' (Netflix), por lo que aseguró que pase lo que pase en la gala del 12 de mayo, considera que ya ha triunfado.

El artista capitalino, quien además de la interpretación también tiene vocación de cantante, se encuentra en un gran momento de su carrera tras el éxito de esta serie, en la que da vida y voz a un Luis Miguel joven, mostrando gran talento musical e interpretativo.



El domingo 12 de mayo se entregarán los Premios Platino, los más importantes de cine iberoamericano, en los que Boneta compite con Diego Luna ('Narcos: México'), Javier Rey ('Fariña') y Nicolás Furtado ('El Marginal II') por el galardón a mejor actor de teleserie.



"Un año después de la premier de la serie es increíble celebrarlo con esto, pase lo que pase para mí ya es ganancia", comentó. Asimismo, destacó la importancia de todo el equipo ya que, para él, "no es una nominación nada más por el trabajo individual", sino por el de todos los que participaron, desde el elenco, hasta los productores (entre los que se encuentra el propio Boneta) o los escritores.

"Fue un equipo muy grande quien ayudó a hacer esto, es algo que normalmente no se muestra porque el premio se entrega al actor", añadió.

El joven de 28 años inició hace algún tiempo su incursión en Hollywood, Los Ángeles (EE.UU.), donde reside desde hace 12 años.

Boneta ha participado en películas como 'Mean Girls 2' o 'Rock of Ages', además de aparecer próximamente en la sexta entrega de 'Terminator'.

También tuvo un papel en series de gran fama como 'Jane The Virgin' o 'The Dovekeepers', lo que ha fomentado su popularidad en el país latinoamericano y a nivel mundial y le ha permitido integrarse en el competitivo mundo de Hollywood.

A pesar de lo anterior, Boneta aseguró que quiere "mantener siempre un pie en México" porque considera que hay "un talento impresionante: buenos directores, escritores o productores", que debe mantenerse e impulsarse.

"Yo quiero trabajar con los mejores que pueda trabajar y creo que muchos de los mejores están aquí", sentenció.

En cuanto a sus aspiraciones y su futuro, Boneta se mostró sencillo pero ambicioso: "Aspiro a ser la mejor versión de mí. Aprender lo más que puedo, crecer lo mas que puedo, llegar al límite y más allá en cuanto a desafíos".

En esta "celebración y unión del cine iberoamericano" que son los Premios Platino, la gran favorita es la aclamada 'Roma', del director mexicano Alfonso Cuarón, que ha recibido muy buena crítica internacional y múltiples premios.

Pero, según el actor, hay muchas otras producciones de países iberoamericanos, puesto que la región está haciendo "un gran cine" derivado de un gran talento.



Por ello, cree que debe "seguirse apoyando la cultura y el cine en todos los países que acuden a los premios para que haya incentivos y estímulos (...) para los jóvenes con talento", expresó.

También apreció que el cine en español que se hace actualmente pueda contar todo tipo de historias y tener éxito en países de otra habla, además de un reconocimiento global, situación que "antes no pasaba".

Este éxito del cine iberoamericano está conectado, según Boneta, no solo con la abundancia de talento, sino también con la tecnología y la apertura del mundo del cine a otros formatos como las series.

De cara a la gala de los Premios Platino, que se celebrará en la Riviera Maya del Caribe mexicano, el actor se siente muy emocionado y en gran compañía, tanto por sus compañeros nominados como por las personas que ha ido conociendo que participan en la organización.

"Será lo que siempre ha sido, una unión y celebración de culturas hispanohablantes celebrando nuestro cine y nuestras historias", terminó Boneta.