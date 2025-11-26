La televisión vuelve a hablar de una de las figuras más recordadas de ‘Grey’s Anatomy‘.

Su nuevo proyecto llega en un momento clave de su vida y de su carrera.

Un retorno marcado por un diagnóstico reciente

Eric Dane vuelve a la televisión con un papel que refleja su propio proceso.

El actor anunció a comienzos de año que padece esclerosis lateral amiotrófica.

Su participación se da en la serie ‘Mentes brillantes‘, donde interpreta a Matthew, como cuenta La Vanguardia.

Dane, de 53 años, aparece como estrella invitada. Su personaje es un bombero que enfrenta el reto de comunicar su diagnóstico a su familia.

See Eric Dane’s Powerful Turn On ‘Brilliant Minds’ As Firefighter With ALS (EXCLUSIVE) #BrilliantMinds Monday at 10 PM on NBC! #GreysAnatomy fans don't miss! 🤍 pic.twitter.com/wRGETA7MYy — Wolf&Nichols 🩵 Brilliant Minds (@wolf_nichols) November 22, 2025

La visión del equipo y el enfoque de la historia

El episodio se desarrolla en el Día de Acción de Gracias. La trama muestra a Matthew resistiéndose a recibir ayuda mientras la enfermedad avanza.

La narrativa inicia con un sueño inquietante. En él, el personaje se observa inmóvil frente a un incendio que amenaza a su familia.

Una historia emocional que conecta con la vida real

En una escena central, Matthew visita al Dr. Oliver Wolf, interpretado por Zachary Quinto.

Él le advierte que la enfermedad progresa más rápido de lo esperado.

El médico insiste en que necesita una máquina para la apnea del sueño. También le pide que hable con su familia.

El episodio suma la presencia de su exesposa y su hija. Ellas descubren el diagnóstico y le recuerdan que miles de especialistas buscan tratamientos.

Dane hizo público su diagnóstico en abril, tras cancelar su divorcio con Rebecca Gayheart. Con ella comparte dos hijas: Billie y Georgia, como expone el Portal Quién.

En una entrevista con Good Morning America contó que su lado derecho ya no funciona. Aun así, mantiene movilidad en el brazo izquierdo y dice sentirse “afortunado de seguir trabajando”.

FULL INTERVIEW: Former "Grey's Anatomy" star Eric Dane speaks out for the first time in a television interview about his battle with ALS, a degenerative neurological disorder. "I don't think this is the end of my story." @ABC News' @DianeSawyer reports. https://t.co/NM3oCKiozO pic.twitter.com/gzcuRAkplM — Good Morning America (@GMA) June 16, 2025

