Famosa artista mexicana acusa a actor de ‘Club de Cuervos’ de acoso sexual

Cynthia Klitbo, una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, reveló el miércoles el 10 de julio del 2019 que habría sido acosada sexualmente por el intérprete mexicano Emilio Guerrero. La artista afirmó, en diálogo con medios de mexicanos, que durante esta semana denunciará formalmente al actor de la exitosa serie ‘Club de Cuervos’ ante la Procuraduría de México.

Indignada, Klitbo anunció su salida de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México el miércoles. La actriz dijo que los motivos principales fueron las irregularidades de manejo económico en el ANDA y la más importante: el acoso sexual que habría sufrido por parte de Guerrero.



Durante una entrevista con el programa televisivo ‘Ventaneando’, Klitbo aseguró: “Tengo fotografiado todo el chat dónde (aquí falta una palabra) a decirme cosas. Emilio Guerrero me da mucha vergüenza porque este señor me conoce desde que soy una niña. Ha sido mi amigo toda la vida y jamás me imaginé la calidad de gente que es”.

Video: YouTube, cuenta: Ventaneando

En territorio mexicano, el acoso sexual es tipificado a escala nacional en la figura legal del delito de hostigamiento sexual, que según reza el artículo 259 del Código Penal Federal de México, se refiere a quien con fines lascivos “asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación”. La Justicia mexicana castiga hasta con 800 días de prisión a quien incurra en el delito.



Un periodista preguntó el por qué anunció una denuncia de acoso sexual en el marco de una disputa interna en el ANDA. Klitbo respondió con firmeza: “Porque se hizo una investigación, de documentación para poder demostrarlo. Las cosas no son de un día para el otro. Por eso me voy de esta asociación”.



La intérprete, conocida por su actuación en telenovelas como ‘Teresa’, ‘Peregrina’ y ‘Por ella soy Eva’, aseguró que no se debería juzgar a una víctima por denunciar su agresión. “Yo no lo estoy viendo desde el punto de vista de tener hambre. Lo hago porque me cansé. Siempre negarán todo”.

Frente a la acusación de Klitbo, Emilio Guerrero, que interpretó a Goyo en tres temporadas del ‘Club de Cuervos’, afirmó, en diálogo con 'Ventaneando' que “tiene la conciencia tranquila”. Además, añadió que “todos los que me conocen saben cómo soy y esto es parte de una venganza en el asunto sindical”.

Video: YouTube, cuenta: Ventaneando

Guerrero dijo que esperará la denuncia formal de la artista. “La verdad no sé de leyes, pero quien acusa, demuestra", concluyó.