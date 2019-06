El actor Chris Hemsworth se retira temporalmente de Hollywood

LEA TAMBIÉN

"Solo quiero estar en casa". Este fue el mensaje con el que el actor australiano Chris Hemsworth dio a conocer que regresaría a casa y se alejaría temporalmente de Hollywood y de la actuación para estar con su esposa e hijos.

Hemsworth, asegura el tabloide británico DailyMail ha pasado los últimos 12 meses en rodajes y por ello decidió tomar una pausa por lo que resta del 2019 para dedicarse a su familia. El actor de 35 años da vida a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel que recientemente estrenó la exitosa 'Avengers: Endgame'.



En declaraciones al portal The Daily Telegraph citadas por medios internacionales, Hemsworth dijo que planea pasar más tiempo en la ciudad australiana Byron Bay, lugar en el que su familia reside desde el año 2014.



"Este año, probablemente, no voy a grabar nada. Solo quiero estar en casa con mis hijos", dijo Hemsworth quien aseguró que los menores "están en una edad muy importante siguen siendo jóvenes y se dan cuenta cuando estoy lejos".



No es la primera vez que el actor habla sobre las complicaciones de su trabajo en Hollywood y su familia. En el 2018 concedió una entrevista a la revista GQ en la que admitió que dejar a su familia para trabajar al otro lado del mundo es a menudo difícil. Añadió que es su hija India Rose de siete años la que tiene mayores dificultades despidiéndose de él, lo que le causa molestar.

Hemsworth y la actriz española Elsa Pataki se casaron en el 2010, cuando llevaban menos de un año de haberse conocido. En el 2014 se mudaron de Los Ángeles en búsqueda de una vida más tranquila.



No es la primera vez que Hemsworth anuncia que se retira de la actuación. En el año 2018 concedió una entrevista al medio The Sunday Times en la que anunció que se retiraría en mazo de ese año. "Quiero poder llevar a mis hijos al colegio. Quizás me tome un descanso todo el año. Ya es hora de cobrar, ver el panorama y surfear el resto de mi vida", dijo.