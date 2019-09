La activista ecologista Greta Thunberg se manifestará frente a la Casa Blanca

LEA TAMBIÉN

La joven militante ecologista sueca Greta Thunberg acudirá este viernes, 13 de septiembre del 2019, delante de la Casa Blanca para participar en una manifestación que dará comienzo a varias semanas de movilizaciones sobre el cambio climático en Estados Unidos y en la sede de la ONU.

Thunberg no mantendrá reunión alguna con el presidente estadounidense, Donald Trump, ni con sus colaboradores.



La joven de 16 años no es tan conocida en Estados Unidos como en Europa, pero durante su permanencia en Washington, que se extenderá por seis días, recibirá varios homenajes, entre ellos un premio que le será entregado por Amnistía Internacional el lunes 16 de septiembre del 2019, e intervendrá ante el Congreso, el 18 de septiembre, a iniciativa de legisladores demócratas.



El miércoles 11 de septiembre de 2019 participó en el programa televisivo The Daily Show, en Nueva York, durante el cual llamó a los jóvenes a movilizarse para frenar el calentamiento global ante la falta de reacción de los políticos más veteranos.



“Para nosotros la amenaza es directa, pero tenemos la impresión de que ellos piensan: '¿para qué movilizarnos si yo ya estaré muerto?”, dijo en esa entrevista.



La adolescente sueca llegó a Estados Unidos el 28 de agosto a bordo de un velero para evitar emisiones contaminantes.



Greta Thunberg comenzó una huelga escolar en Estocolmo en agosto de 2018 y dio nacimiento a un movimiento mundial de jóvenes que deciden ausentarse de clases algunos viernes para participar en acciones que convocan a una acción urgente contra el cambio climático.



La próxima gran “huelga de la escuela por el clima” se llevará a cabo el 20 de septiembre, y la alcaldía de la ciudad de Nueva York decidió que ese día los alumnos de sus 1 700 centros educativos podrán participar en ella sin que se les compute una falta.

“Aplaudimos cuando nuestros alumnos toman la palabra de manera respetuosa y pacífica sobre temas que los movilizan”, señaló el municipio el jueves, subrayando que promoverá en centros escolares los debates sobre el cambio climático y la importancia de participar en las discusiones públicas.