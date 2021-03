Vacunarse no es sinónimo de normalidad, esto es lo que pueden hacer quienes ya están vacunados

El mundo avanza con la vacunación contra el covid-19. Aunque las potencias son quienes han acaparado el mayor número de dosis para sus habitantes, los países pequeños también hacen esfuerzos para obtener las vacunas.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en EE.UU. elaboraron un boletín informativo en el que explican las medidas de prevención para protegerse a sí mismo y a los demás una vez que se ha recibido la vacuna contra el covid-19.



Lo primero que señala la CDC es que las personas que han recibido las dos dosis del medicamento, ya sea de las farmacéuticas Pfizer o Moderna o la dosis única de Johnson & Johnson, son aquellas consideradas como completamente vacunadas.



Mientras que quienes han recibido solo la primera dosis de un fármaco deberán tomar medidas de prevención similares a cuando no tenían ninguna vacuna.



Entonces surge la duda respecto a qué actividades pueden retomar las personas completamente vacunadas. Y las respuestas no son muy alentadoras, ya que la mayoría de la población todavía no ha recibido el fármaco.



La CDC sugiere que se debe continuar utilizando mascarilla, mantener al menos dos metros de distancia con otras personas, "evitar las multitudes y los espacios con poca ventilación" al menos hasta que se conozca más sobre la vacunación con medicina basada en evidencia.



¿Qué cambia para los completamente vacunados?

La CDC indica que se podrán reunir, entre vacunados, en el interior de algún sitio sin mascarilla. También se puede realizar visitas sin mascarilla a integrantes de la familia que no vivan en el mismo lugar y que no hayan sido vacunados, a menos que alguno tenga un alto riesgo de contagio de covid-19.



Asimismo, si se estuvo en contacto con algún infectado de covid-19 no es necesario alejarse del resto ni realizarse una prueba. Los exámenes que determinan la infección se pueden realizar si presenta síntomas de la enfermedad.



¿Qué continúa igual para los vacunados contra el covid-19?

El boletín de la CDC reitera que se debe continuar tomando precauciones cuando se encuentre en espacios públicos. Además, se debe evitar visitas con personas no vacunadas que no sean miembros de la familia. Las reuniones medianas o grandes también se deben restringir, así como los viajes nacionales o internacionales.



Pero ¿qué pasa con actividades como acudir a un bar? El médico epidemiólogo ecuatoriano Daniel Ruiz menciona que "sería exponerse a un riesgo innecesario porque si bien es cierto las vacunas constituyen un desarrollo tecnológico de la medicina sin precedentes, esta es una vacuna que salió rápido".

El especialista insiste en que "no deja de ser algo nuevo y se continúa experimentando porque ha pasado muy poco tiempo desde que se creó la vacuna". Por otro lado, las actividades al aire libre siempre serán más seguras porque suponen un menor riesgo de transmisión, siempre y cuando se tomen las medidas de bioseguridad como el distanciamiento y el lavado de manos o el uso de alcohol gel para desinfectarse.