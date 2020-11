¿Acoso o discriminación en Instagram, Facebook, WhatsApp...?; conozca cómo reportarlos correctamente

Denunciar publicaciones que promueven el acoso, el odio, el racismo, la discriminación o la violencia en general en las diferentes redes sociales y otras plataformas digitales es más sencillo de lo que parece. Lo único que tiene que hacer es seguir un par de pasos. Tardará entre cinco y 10 minutos.

Eso es, precisamente, lo que hizo un usuario de Twitter para alertar a Airbnb sobre la decisión de un afiliado de poner a disposición un alquiler (Washington) a un par de chicos que estarían vinculados a una organización neofascista de extrema derecha.



¿Cuál fue la postura de Airbnb? Identificó la reserva –utilizando las fotos que envió el denunciante-, la canceló y excluyó al usuario de la plataforma. Airbnb, además, tuiteo en su cuenta que los negocios de “grupos de odio” no son bienvenidos.



Así es como esta plataforma se suma a redes sociales como Instagram, Facebook, Tinder, TikTok para frenar cualquier tipo de acciones que puedan perjudicar a un individuo o a toda una comunidad.



¿Cómo denunciar en Instagram?



Aunque las redes sociales cuentan con un mecanismo para detectar insultos o delitos, algunas veces es necesario seguir un protocolo.



En Instagram hay que ubicar el contenido y dar clic en los tres puntos que aparecen en la parte superior derecha. Se despliega una serie de opciones; se selecciona la palabra reportar. Luego, aparece la pregunta: ¿Por qué quieres reportar esta publicación? Se marca según sea el caso: contenido inapropiado o 'spam'.



Si se trata de contenido inapropiado, esta red social desplegará una serie de categorías. Se da clic en la deseada. Una vez seleccionada, se pulsa ‘enviar denuncia’.



El mismo proceso se sigue para denunciar a las personas que se esconden detrás de un perfil para intimidar u hostigar a otras mujeres y hombres.



¿Cómo se reporta en Twitter?



Los insultos y amenazas son el pan de cada día en esta red social. Para evitarlas hay una serie de pasos a seguir, según la complejidad de cada caso, aunque la solución más sencilla es dejarlo de seguir y bloquearlo.



Se puede denunciar directamente desde un tuit, una lista o un perfil determinados incumplimientos, por ejemplo: ‘spam’, contenido abusivo o perjudicial, anuncios inapropiados, autolesiones y suplantación de identidad.



Para obtener información sobre cómo denunciar otros tipos de incumplimientos es necesario consultar la sección ‘Cómo denunciar tipos específicos de incumplimientos’.



Para denunciar incumplimientos en los perfiles siga estos pasos:



1.- Abra el perfil que desee denunciar

2.- Seleccione el ícono de contenido adicional

3.- Seleccione ‘Denunciar’ y luego seleccione el tipo de problema que desea denunciar

4.- Si selecciona ‘Está siendo abusivo o perjudicial’, le solicitarán información adicional sobre el problema que está denunciando. Además, tal vez le pidan que seleccione otros tuits de la misma cuenta para disponer de más contexto para evaluar su denuncia.

5.- La red social incluirá el texto de los tuits que denuncio en los correos electrónicos y las notificaciones de seguimiento. Si quiere dejar de recibir esa información, quite la marca de la casilla junto a la opción ‘Las actualizaciones acerca de esta denuncia pueden mostrar estos tuits’.

6.- Una vez que envíe la denuncia, Twitter le recordará otras medidas que puede tomar para mejorar su experiencia en esta red social.



¿Cómo funciona WhatsApp?



Esta red social le permite bloquear y marcar a un contacto como ‘spam’. Antes de decidirse por alguna de esas opciones es importante conocer las diferencias.



Con la opción 'Bloquear' eliminará cualquier acercamiento con la persona en cuestión. No podrá enviarle ningún mensaje. Sin embargo, podrá revertir la acción cuando lo desee.



En cambio, cuando se reporta a un contacto como 'spam' quedará automáticamente bloqueado. No podrá enviarle mensaje ni llamarle dentro de la aplicación, perro una vez que el usuario queda bloqueado, WhatsApp también puede expulsarlo de la plataforma. Por eso se recomienda estar 100% seguro.



¿Cuál es el proceso en Tinder?



Puede denunciar desde la aplicación, pero también mediante un correo electrónico. Si se inclina por la última opción, debe ingresar a la página web de la red social y adjuntar la siguiente información: la razón de la denuncia, el nombre exacto, edad, biografía y fotos que aparezcan en el perfil que esté denunciando (adjunte capturas de pantalla si es posible), la ubicación del usuario, su número de teléfono y su dirección de correo electrónico (si se conocen).



¿Cómo denunciar en Facebook?



La forma más eficaz de denunciar contenido ofensivo o ‘spam’ en esta red social es utilizando el enlace ‘Enviar comentarios o denunciar’. Ese aparece junto al contenido. Para denunciar a una empresa de la que ha comprado algo desde Facebook, necesita completar un formulario. También puede reportar perfiles, mensajes, publicaciones, fotos y videos, y más.



¿Cómo funciona TikTok?



Puede reportar perfiles, videos y comentarios que puedan ser ofensivos o inadecuados para la comunidad. Para reportar un video siga estos pasos.



1. Abra la aplicación y localice el video que quiere reportar.

2. Cuando se reproduzca, pulse sobre el icono compartir (Flecha).

3. En el menú desplegado encontrará la opción: Denunciar.

4. Tras pulsar sobre dicha opción se mostrará una lista con todas las posibles razones de su queja.

5. Tras seleccionar dicha opción será dirigido a un formulario que deberá rellenar.

6. Tras escribir la información solicitada e incluso imágenes, solo resta pulsar sobre el botón: Enviar.