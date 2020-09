Acción y aventura en los dispositivos

LEA TAMBIÉN

Septiembre llega cargado de novedades en lo que se refiere a videojuegos para computadora, móviles y diferentes tipos de consolas.

El pasado martes 1 de septiebre de 2020 se estrenó Iron Harvest para PC, Xbox y PS4. Esta propuesta de estrategia basa su contexto en la Primera Guerra Mundial. Los jugadores podrán integrar tres equipos diferentes: Rusia, Polonia e Inglaterra para combatir entre sí.



Mañana llega Secret File 3. Este videojuego viene como final de la saga. Aquí se investigarán los escenarios con el ratón de nuestro dispositivo, buscando pistas y objetos para añadir al inventario, todo para resolver un atractivo ‘thriller’.



Ese mismo día se presenta el videojuego WRC 9 del género Rally/Velocidad para PS4, Xbox One y PC.



El 4 de septiembre entrará en escena Marvel’s Avengers. Se trata de un videojuego de acción y aventura para un jugador, con opciones cooperativas en línea. El usuario podrá convertirse en los célebres personajes de Marvel como Thor, Capitán América, Hulk, Iron Man y la Viuda Negra.



El viernes 4 también regresa la leyenda del skate. Se trata de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, jugable en PS4, Xbox One y PC. Ofrece una modalidad multijugador ‘online’.



El 8 de septiembre estará disponible la remasterización del videojuego Kingdom of Amalur para Xbox One, PS4 y PC. En este, el usuario viajará por un mundo asolado por una cruenta guerra.