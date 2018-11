Academia de Letras Uruguaya celebra la coronación de Vitale con el Cervantes

LEA TAMBIÉN

La Academia Nacional de las Letras (ANL) de Uruguay celebra hoy (15 de noviembre del 2018) que la poeta uruguaya Ida Vitale haya ganado el Premio Cervantes 2018, galardón que consideran como "la coronación en materia de distinciones" para la intelectual de 95 años.

"Es un año de plenitud en cuanto a las distinciones que ha ido obteniendo en los últimos tiempos y sin duda, el Cervantes es la coronación en materia de distinciones para Ida Vitale", declaró el presidente de la ANL de Uruguay, Wilfredo Penco, haciendo referencia a que en agosto la poeta también ganó el premio de la Feria del Libro de Guadalajara (México).



En este sentido, Penco resaltó que pese a estar cerca del centenario la escritora "sigue siendo una mujer de extraordinaria vitalidad y lucidez" y que ella recibe todos estos premios "por un lado sorprendida, pero al mismo tiempo estimulada a seguir trabajado y a seguir pensando en el futuro".



Además, Penco señaló que la ANL se sorprendió mucho al enterarse de que el premio español había sido concedido a la poeta uruguaya ya que ellos creían que iba a ganar el galardón el año pasado.



No es la primera vez que el Cervantes, considerado el Nobel de literatura en castellano, recae en Uruguay pues en 1980 el galardón se lo llevó Juan Carlos Onetti (Montevideo, 1909- Madrid, 1994).



"Es la segunda vez que Uruguay alcanza el Premio Cervantes. La primera fue cuando se le otorgo el premio a Juan Carlos Onetti, en un año muy particular porque Uruguay vivía una dictadura -cívico-militar (1973-1985)- en ese entonces y Onetti del mismo modo que Ida Vitale estaba exiliado, él en España, ella en México", relató el experto.



Asimismo, Penco señaló que la noticia en aquel tiempo llegó a Uruguay fue como "un soplo de esperanza".



Onetti y Vitale, además de exilio, compartieron grupo, ya que ambos fueron miembros de la llamada Generación del 45, que también estaba integrada por Mario Benedetti, Carlos Maggieo o Idea Vilariño.



Se trata de la quinta ocasión en la que el Premio Cervantes, en sus más de 40 años de historia, recae en una mujer. Solo otras cuatro veces ha sido reconocida una escritora: las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992) y la mexicana Elena Poniatowska (2013).



"En el siglo XXI el reconocimiento a la presencia de la mujer es un hecho que seguramente se irá multiplicando, se irá proyectando en el tiempo con más intensidad porque la conciencia sobre el trabajo de las mujeres en el campo literario es una realidad irreversible", dijo Penco al respecto.



La crítica, ensayista y traductora, que además posee el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (2015), volvió a Uruguay después de una década de exilio en México (1974-1984) donde dirigió la página cultural del semanario Jaque.



En 1989 se trasladó a Austin (EE. UU.), donde fijó su residencia junto a su segundo marido, el también poeta Enrique Fierro, que falleció en 2016.

Allí permaneció por 30 años hasta que en 2016 enviudó y decidió emprender poco después su vuelta a Montevideo.



En su larga carrera literaria ha escrito obras como ‘La luz de esta memoria’ (1949), que fue su primer poemario, al que siguieron ‘Palabra dada’ (1953), ‘Cada uno en su noche’ (1960), ‘Paso a paso’ (1963), ‘Oidor andante’ (1972) o ‘Jardín de sílice’ (1980).



La antología ‘Fieles’ (1976-1982) antecedió a ‘Elegías en otoño’ (1982), ‘Entresaca’ (1984), ‘Parvo reino’ (1984), ‘Sueños de la constancia’ (1988), ‘Serie del sinsonte’ (1992), ‘Procura de lo imposible’ (1998), ‘Reducción del infinito’ (2002), ‘Plantas y animales’ (2003), o ‘El Abc de Byobu’ (2005).

En septiembre de 2010 publicó el poemario ‘Mella y criba’ (poemario), en 2016 aparecieron ‘Sobrevida’ y ‘Mínimas de aguanieve’ y el año pasado su ‘Poesía reunida 1949-2015’.



Entre sus ensayos, destacan ‘Arte simple’ (1937), ‘El ejemplo de Antonio Machado’ (1940), ‘Cervantes en nuestro tiempo’ (1947), ‘La poesía de Basso Maglio’ (1959), ‘M. Bandeira, C. Meirles y C. Drummond de Andrade: Tres edades en la poesía brasileña actual’ (1963), ‘La poesía de Jorge de Lima’ (1963), ‘La poesía de Cecilia Meireles’ (1965).



El galardón que concede el Ministerio de Cultura y Deporte de España está dotado con 125 000 euros.

Es una de las pocas ocasiones en las que no se ha cumplido la ley no escrita que reparte alternativamente el Cervantes entre Latinoamérica y España, ya que el año pasado lo ganó el nicaragüense Sergio Ramírez.