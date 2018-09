Academia Latina: 'El riesgo del género urbano es que se repita a sí mismo'

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa, subrayó en una entrevista el éxito cosechado por los artistas hispanos de música urbana, pero también advirtió sobre los peligros de que este género se copie a sí mismo y pierda su frescura.

"Estos muchachos lo que han hecho es entender el mercado mucho mejor que el resto, que seguimos pensando que el mundo es de algodón. A lo mejor la gente lo que quiere es que le digan las cosas directas, duro y tupido", apuntó en una entrevista telefónica.



"Creo que el único riesgo del género urbano es que se repita a sí mismo, como le pasó en su momento al pop cuando todo sonaba igual", añadió.



La Academia anunció hoy (20 de septiembre del 2018) las nominaciones para la 19 edición de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 15 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.) y en la que partirán con ventaja el reguetonero colombiano J Balvin, con ocho candidaturas, y la fusión flamenca y urbana de la española Rosalía, con cinco menciones.



Abaroa se mostró muy satisfecho por ver cómo la lista de nominados incluye tanto a veteranos como a artistas emergentes.



"Qué bonito es tener una organización en donde no importa la edad, la frescura o la permanencia: lo que importa es la calidad. Y que haya un rango desde Chico Buarque hasta un muchacho como El David Aguilar", indicó.



De J Balvin, Abaroa destacó que ha entregado un disco, Vibras, que es "muy especial", con "muchísima elaboración" y con "muchísima personalidad".



También tuvo palabras de aprecio para Rosalía, una de las revelaciones de la temporada.



"Cuando la presentamos el año pasado en el Persona del Año (concierto en el que varios artistas rindieron homenaje a Alejandro Sanz), vi la reacción de la gente, la voz y la compostura de ella, y dije: Estamos ante una gran artista", recordó.



Abaroa resaltó que las nominaciones han reconocido el trabajo de los cantautores.



"Si ves lo que hace Jorge Drexler, Rosalía, Kany García, Natalia Lafourcade o Pablo Alborán... Son compositores, componen sus propias canciones (...). Creo que los miembros se fueron por la búsqueda de un contenido lírico muy interesante, inteligente, poético, social si tú quieres", dijo.



Además, Abaroa destacó que este año recibieron alrededor de 14 000 inscripciones para estos galardones.



"Hay mucha música, hay mucha gente intentando participar, pero, evidentemente, mientras ha crecido el número de inscritos, no ha crecido el número de nominados", afirmó sobre lo alto que está el listón.



"Antes solamente los bendecidos podían hacer música -indicó-. Hoy en día, hacer música no es visto como una cuestión de locos o de hippies".



Por otro lado, el máximo responsable de la Academia Latina enfatizó que uno de sus grandes objetivos es promover el nuevo talento latino.



"Sigo pensando que es la mayor aportación de esta organización: poder escudriñar hasta en los rincones más recónditos para poder sacar de ahí esas semillitas que pueden ser músicos grandiosos", explicó.



Y, todo ello, sin olvidar que su meta final es reconocer la máxima calidad en la música.



"Nuestra labor es muy sutil, muy sublime, a veces difícil de entender: no estamos bebiendo el vodka de moda, estamos tratando de encontrar el vino más fino, el que tiene mejor bouquet, te deja un paladar extraordinario y se te queda en la memoria como uno de los mejores vinos que has probado en tu vida", remarcó.