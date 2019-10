Una academia culinaria se concreta en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

Tras 10 años de intentos y conversaciones con sectores del ámbito culinario, la Academia de Gastronomía del Ecuador logró constituirse como una organización con vida jurídica legal. En febrero de este año, Iván López asumió su presidencia. Uno de sus objetivos es el reconocimiento global.

¿Hace cuánto tiempo nace la Academia?



Las academias en el mundo existen desde hace poco más de un siglo y en Ecuador fue un esfuerzo que se emprendió hace poco más de 10 años, pero desafortunadamente no se había concretado. Finalmente, en febrero del 2019 nace formalmente la Academia Ecuatoriana de Gastronomía, con vida jurídica legal en el país.



¿Cuál es el principal objetivo de la Academia?



Buscamos que la gastronomía ecuatoriana se consolide como un elemento propio de nuestra cultura. Nuestro fuerte es la naturaleza y la cultura. La gastronomía forma parte de la cultura. Por eso hay una real alianza entre turismo, cultura y gastronomía. Estos tres puntos se apoyan mutuamente.



En este tiempo como presidente, ¿cómo ve a la situación de la gastronomía ecuatoriana?



Está en un franco proceso de crecimiento y desarrollo. Hay algunas actividades propias de cada sociedad que van consolidándose y creciendo. Antes no había dónde estudiar gastronomía, ahora tenemos una oferta importante de institutos superiores y universidades.



Las asociaciones que agrupan a chefs y a propietarios de restaurantes se amplían y trabajan mejor.



La investigación que se hace en esta materia es muy importante y el esfuerzo que el estado le ha dedicado es mayor.



¿Cómo está articulada esta Academia?



La Academia es un esfuerzo del sector privado y debe mantenerse así. Es un lugar donde participan personas a quienes les apasiona el desarrollo gastronómico.



Hay miembros destacados, como el Presidente de la Cámara Oficial de Industrias y Comercio de España en Quito, Rafael Roldán, distinguidas personalidades que han vivido en el exterior y conocen otras realidades, María Sara Jijón y algunos otros importantes empresarios y gestores.



¿Qué se ha hecho desde febrero hasta ahora?



Estamos trabajando en incluirnos dentro de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Ya ellos conocen de nuestra existencia y en septiembre nos invitaron a La Habana, a la reunión anual de academias. Vamos a participar en las actividades de la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2020) en Madrid. Nos presentamos con los diferentes actores sociales para que nos conozcan y sepan que queremos trabajar con todos.



¿Cómo van a lograr sus objetivos?



No existe manera de lograrlos sin un trabajo y esfuerzo conjunto entre el sector publico y privado; (la alianza es) importante para el desarrollo.



¿Cuáles son sus proyecciones?



Este primer año, la idea es consolidarnos y presentarnos. Empezamos el proceso para ser miembros de una red internacional para organizar un evento gastronómico de altísimo nivel en la ciudad de Quito. Traeremos cocineros, al presidente de la Academia Española, Rafael Anson, para que pueda trabajar con nosotros, conocer nuestros productos y hacer un intercambio de experiencias. Es importante tener el apoyo de quienes están adelante. No pensar que vamos a descubrir todo si no a potenciar lo que ya tenemos. Yo le veo un futuro muy prometedor, no hay límites



.¿Se cuenta con algún presupuesto?

Tenemos un presupuesto mínimo. El reto es trabajar y generar actividades que permitan lograr cumplir nuestras metas, somos autosostenibles.

Perfil:

Iván López Villalva se desempeña actualmente como presidente de la Academia de Gastronomía del Ecuador. Es director Ejecutivo de la Red Interamericana de Pequeños Hoteles; director Técnico de la Federación de Cámaras de Turismo de Sudamérica, etc. En el año 2005-2006 ocupó el cargo de Viceministro de Turismo. Es Doctor en Jurisprudencia con Postgrado en Legislación de Empresas.