Abogados de Harvey Weinstein fracasan en aplazar selección de jurados

La defensa del exproductor de cine Harvey Weinstein pidió sin éxito aplazar la selección de jurados que debe comenzar este martes 7 de enero del 2020, al estimar que los nuevos cargos penales presentados la víspera en Los Angeles tornan imposible la elección de un jurado imparcial.

En el segundo día de este juicio cubierto por decenas de medios de comunicación de todo el mundo, el abogado Arthur Aidala estimó que los nuevos cargos penales contra Weinstein por agresiones sexuales contra dos mujeres en 2013, anunciadas por la Fiscalía de Los Angeles al comenzar su juicio en Nueva York por otros delitos, “no tienen precedentes” y son “increíblemente perjudiciales” para su cliente.



Estimó que las nuevas acusaciones son “un regalo de Navidad” para la acusación, y tornan imposible la selección de un jurado “imparcial”.



Pero el juez James Burke rechazó su pedido, respondió que todos los acusados son considerados inocentes hasta el final del proceso y que esto será explicado a los jurados.



Sin embargo, el juez no descartó modificar el cuestionario al que serán sometidos los potenciales jurados, si la defensa quiere incluir preguntas tras la inculpación en California.



Weinstein, de 67 años, llegó este martes a la Suprema Corte de Manhattan vistiendo un traje gris, camisa blanca y corbata gris. Estaba pálido, como el lunes, y caminaba con dificultad con la ayuda de un andador, tras una reciente cirugía de espalda a la que fue sometido debido a un accidente de automóvil en agosto.



El juez lo amonestó por utilizar su teléfono celular en la sala para enviar mensajes de texto, pese a advertencias de que no podía hacerlo, y le dijo que será encarcelado si vuelve a hacerlo.



“Ha sido un problema cada día de audiencia (...) ¿Es así como quiere terminar en la cárcel (...) simplemente por enviar mensajes de texto?”, le preguntó.



Harvey Weinstein negó haber utilizado su teléfono en la sala. “No”, “no”, dijo, y negaba con la cabeza cuando el juez le hablaba.



El juez dijo estimó que, tras dos semanas de selección de jurados, los alegatos iniciales de ambas partes tendrán lugar el 22 de enero.



Casi 90 mujeres, incluidas las famosas actrices Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow, han denunciado a Weinstein por acoso, agresión sexual o violación desde que el diario The New York Times reveló varias acusaciones en su contra el 5 de octubre de 2017.



Pero Weinstein es juzgado en Nueva York solamente por agresiones contra dos mujeres: una presunta violación en 2013 y una supuesta agresión sexual en 2006. Los demás delitos han prescrito.

Si es hallado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Si es absuelto, deberá ser juzgado en Los Angeles por los nuevos cargos de los que es acusado.