Abogada del cineasta Nicolás López, acusado de cinco delitos sexuales,  critica mediatización del caso

La abogada Paula Vial, defensora del cineasta chileno Nicolás López, con acusación formalizada por cinco hechos delictivos de carácter sexual, dijo este jueves (18 de abril del 2019) que "la exposición pública" hace que haya muchos prejuicios y presión sobre el caso.

La letrada dijo que los casos que, como el de López, tienen una "perspectiva comunicacional" son "mucho más complejos" y que "las opiniones previas y prejuicios" que general dificultan su manejo normal.



"En el caso concreto de Nicolás López lo que hemos visto es mucha espectacularidad y lo que uno querría ver es seriedad en los planteamientos, que se respete el sistema y las garantías y que si hay algún delito que este se acredite en los tribunales", dijo Vial en una entrevista con la emisora local Radio Duna.



La abogada se definió una mujer feminista "que entiende que "todas las personas tienen derecho a una defensa y a que sus garantías y derechos sean respetados" y afirmó que en el caso de López "se han desvirtuado las imputaciones" y se quiere "confirmar que es culpable con la sola palabra".



"Es difícil lidiar contra una opinión pública que muchas veces está mal informada y saca conclusiones de esa desinformación. Es difícil luchar contra los prejuicios e instalar una lógica de estado de derecho porque la gente, y es normal, no se identifica con el acusado sino que es empática con la víctima", dijo Vial.



Preguntada sobre actitudes machistas y misóginas que se le atribuyen a López, la abogada dijo que "son reprochables" pero que "no son constitutivos de delito".



El pasado martes (16 de abril del 2019) se formalizó una investigación judicial contra López por cinco hechos delictivos de carácter sexual, entre ellos dos violaciones y reiterados abusos.



La audiencia de formalización continuará el próximo martes 16 de abril, cuando se definirá qué medida cautelar impone la Justicia al imputado -la Fiscalía solicitó prisión preventiva- así como el plazo de la investigación.



A López se le imputan ocho delitos agrupados en cinco hechos delictivos, entre ellos dos violaciones, cinco abusos y un delito de ofensas al pudor.

El primero de los delitos imputados a López fue presuntamente cometido el 13 de octubre de 2004 en una habitación del Hotel Marina del Rey en la ciudad de Viña del Mar (en la costa central de Chile), donde supuestamente el cineasta violó a una joven de 17 años.



El segundo delito imputado fue fechado en el año 2012, en el Restaurante Liguria, en Santiago, en medio de la fiesta de celebración por el estreno de la película "No", donde se le imputa el haber tomado fuertemente los senos de la víctima en presencia de otras personas, constituyendo el delito de ofensas al pudor.



El tercer delito por el que fue formalizado el director de cine corresponde a hechos ocurridos entre los años 2015 y 2016, en dependencias del departamento de López y en un vehículo, constituyéndose a juicio de la Fiscalía delitos de abuso sexual reiterado (la víctima describió tres abusos) y de violación.



El cuarto hecho formalizado también ocurre en dependencias del hogar del imputado, en el año 2015, donde la víctima denuncia un delito de abuso sexual.

El quinto delito imputado corresponde a un hecho de noviembre de 2016, en el domicilio del imputado, donde se le atribuye participación en el delito de abuso sexual.



López ha dirigido algunos de los éxitos más taquilleros del cine chileno, como 'Sin filtro' (2016) y 'No estoy loca (2018)'.