Las abejas albanesas trabajan sin cesar durante la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Sin pesticidas, sin ruido y sin contaminación, las abejas albanesas están en plena forma durante la crisis del coronavirus, y la cosecha de miel promete ser excelente, apuntan productores.

“Este es un año dorado para las abejas, son las únicas que trabajan a tiempo completo”, se alegra Gëzim Skermo, apicultor desde hace medio siglo.



Hace tres décadas, en una zona remota de Albania, fundó una granja de apicultura al pie de la montaña Morava. Hoy, la compañía posee unas 300 colmenas y es la única en el pequeño país balcánico que exporta su miel.



“Durante la pandemia, los hombres están encerrados en sus hogares pero las abejas no permanecieron encerradas”, continúa el apicultor de 68 años. “Ellas trabajan mejor que nunca porque no hay ruido ni contaminación, nada las molesta”.



Las restricciones de movimiento impuestas para enfrentar la pandemia --que en Albania provocó 30 víctimas mortales -- interrumpieron el tráfico. Y, con la incertidumbre en torno a sus puntos de venta, los agricultores no trabajan en los campos y no utilizaron pesticidas tóxicos para las abejas.



“Este año, no tuvimos pérdidas a diferencia de años anteriores en los que encontramos abejas muertas frente a las colmenas”, dice el apicultor, que nunca “ha experimentado una temporada así en 50 años de trabajo”.



Imán



Estos insectos polinizadores, que son una pieza central de todo el ecosistema, trabajan a fondo durante la crisis sanitaria.



Las abejas vuelan alrededor de las hileras de colmenas multicolores de la granja Morava en una danza incesante entre el comedero donde obtienen su agua y el néctar recogido de las flores.



En la entrada de cada colmena, las “guardianas” vigilan que no entren intrusas de otras colonias.



Las acacias amarillas están en plena floración y los apicultores pronto esperan también las acacias blancas, un imán para las abejas.



Según el año, la granja produce entre 5 y 15 toneladas de miel, acacias, trébol blanco, pino, colza, aves de corral, tomillo silvestre y castañas. También recolecta docenas de toneladas de miel de los apicultores de Albania para su procesamiento.



Gëzim Skermo no quiere dar cifras, para no tener malos augurios, pero es seguro que este año la cosecha será abundante y de muy alta calidad. Los panales ya están llenos y los apicultores planean comenzar a recolectar antes de lo esperado, antes de finales de mayo, e incluso realizar dos temporadas.



Centinelas ecológicos



“Las condiciones son perfectas para las abejas, que son verdaderos centinelas ecológicos”, explica Eugen Skermo, apicultor junto a su padre.



Todos los profesionales recuerdan los años dramáticos de 2016 y 2017. Según su asociación nacional, el 40% de las colmenas habían desaparecido y las pérdidas superaron los 60 millones de euros.



Los especialistas mencionan una epidemia de varroa, un ácaro parasitario que se beneficia de la deforestación, pero también por el uso agrícola de los insecticidas neonicotinoides.



Estos pesticidas, que atacan el sistema nervioso de los insectos, están prohibidos desde 2018 en varios países de la Unión Europea.



La granja apícola exporta cada año alrededor de 40 toneladas de miel a Estados Unidos, Suiza, Singapur y China.



Pero si bien la empresa tiene un laboratorio de certificación ofrecido por la Unión Europea, la granja Morava no puede exportar su miel a Europa porque allí están prohibidos los productos albaneses de origen animal.



Albania posee 360 000 colmenas registradas oficialmente, que producen en promedio más de 10 kg de miel.

“Espero que la situación cambie para que los mercados europeos puedan beneficiarse de la miel de Albania, que tiene una rica biodiversidad y una larga tradición en la producción de miel natural”, dijo Ermal Benga, jefe del laboratorio.