Un eclipse solar anular ocurrirá este miércoles 2 de octubre de 2024 en el firmamento. Esto ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol.

Este eclipse solar o ‘anillo de fuego’ se puede apreciar de distintas maneras de acuerdo con la ubicación en la Tierra; así, será más visible desde ciertas regiones que en otras.

Según información de CNN, la trayectoria del evento de eclipse anular de octubre avanzará sobre los océanos Pacífico y Atlántico y la Antártida. Quienes se encuentren partes de Argentina y Chile deberían poder ver el fenómeno del ‘anillo de fuego’ si los cielos están despejados.

¿Se podrá ver el eclipse solar desde Ecuador?

Según el Observatorio Astronómico de Quito, en Ecuador continental no se podrá apreciar este espectáculo; sin embargo, desde las islas Galápagos sí se lo podrá ver de manera parcial.

Esto debido a la posición en la que se encuentra el archipiélago en el océano Pacífico.

Según el Observatorio, desde Galápagos, el eclipse comenzará a las 12:04, alcanzará su máximo a las 12:37, y finalizará a las 13:00.

Próximos eclipses:

• Eclipse total de Luna: 14 de marzo de 2025 (visible en todo Ecuador).

• Eclipse solar: 29 de marzo de 2025 (no visible desde Ecuador).

Recomendaciones para el eclipse solar

Si estás en Galápagos y vas a ver el eclipse toma precauciones y no veas directamente el sol. Usa gafas especiales para eclipse, las normales no son seguras. No te expongas directamente a la luz solar.

Amanda Manuela, experta en metafísica china, conversó con EL COMERCIO y nos explicó que este evento astronómico se puede considerar un nuevo comienzo en la vida. Es un buen tiempo para hacer planes a largo plazo y replantear metas y objetivos.

Amanda Manuela nos compartió unas recomendaciones importantes: