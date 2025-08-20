Este 20 de agosto de 2025, Robert Plant celebra 77 años. Se trata de un ícono que no solo definió el hard rock con su voz inconfundible, sino que también cargó con tragedias y rumores que marcaron su carrera y vida personal.

Más noticias:

77 años de Robert Plant, tragedias, rumores y el legado del vocalista de Led Zeppelin

Desde los escenarios de todo el mundo hasta los momentos más oscuros de su historia, el mito de Led Zeppelin se construyó tanto con su talento como con los desafíos que enfrentó.

Robert Plant nació el 20 de agosto de 1948 en West Bromwich, Inglaterra. Su ascenso con Led Zeppelin en la década de 1970 lo convirtió en una de las voces más reconocibles del rock.

Sin embargo, el éxito vino acompañado de incidentes que alimentaron leyendas y controversias alrededor de la banda. Entre ellos, accidentes durante giras, conflictos internos y episodios que hoy se interpretan como ‘maldiciones’ de la icónica agrupación.

No te pierdas de leer: Led Zeppelin acusado de plagio por Stairway to Heaven

Las tragedias que persiguieron a Led Zeppelin

Uno de los episodios más trágicos ocurrió en 1977, cuando Robert Plant perdió a su hijo Karac en un accidente automovilístico.

Este hecho impactó profundamente al vocalista y, según entrevistas que concedió a medios como Rolling Stone, lo llevó a replantear su vida personal y artística.

Además, los rumores de comportamientos oscuros y excesos dentro de la banda, documentados en libros como ‘Hammer of the Gods’ de Stephen Davis, contribuyeron a forjar una aura de mito alrededor de Plant y Led Zeppelin.

Te puede interesar: Led Zeppelin se alista para su juicio por plagio

Adiós a Led Zeppelin

A pesar de estas adversidades, Plant exploró diversos caminos musicales. Tras la disolución de Led Zeppelin en 1980, colaboró con artistas de blues, folk y música del mundo, como la legendaria unión con Alison Krauss que le valió un Grammy en 2008.

Su capacidad de reinventarse y mantener su voz potente a lo largo de décadas consolidó su legado y le permitió trascender generaciones.