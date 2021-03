75 Hard Challenge, un reto viral que podría poner su vida en riesgo

Los llamados ‘Challenge’ o desafíos son contenidos virales que se han vuelto muy populares en redes sociales como TikTok. Algunos desafían a los usuarios a imitar bailes o actuaciones, otros plantean retos más complejos y arriesgados. Un reto que se ha vuelto muy popular es el llamado #75HardChallenge.

El 75 Hard Challenge es un plan creado por Andy Frisella, un empresario, podcaster, orador motivacional estadounidense, quien describe el reto como “un programa gratuito que desarrollará esa fuerza mental y disciplina dentro de ti”, basado en sus dos décadas de estudio personal y su “experiencia real de vida”.



“Este no es un es un programa de Fitness. Es un programa transformador de resistencia mental” anuncia el autor en su página web como descargo de responsabilidad y seguido de una extensa explicación sobre el proceso.



El 75 Hard Challenge es un desafío que establece una serie de seis reglas que deben seguirse al pie de la letra durante 75 días. Las reglas del desafío incluyen seguir una dieta a elección, hacer ejercicio dos veces al día durante 45 minutos, evitar el consumo de alcohol y “comidas trampa” (cuyo concepto no está definido), beber 3.7 litros de agua al día, leer 10 páginas de un libro y hacer fotos que registren el proceso diario.



Frisella presentó el 75 Hard Challenge en su podcast ‘Real AF’ en 2019 y desde entonces se ha convertido en una tendencia en redes sociales. Hasta este 29 de marzo de 2021, había 153.8 millones de visualizaciones de imágenes y videos marcados con el hashtag 75 Hard Challenge en TikTok.



En TikTok circula un sinnúmero de video de hombres y mujeres que filman y fotografían las actividades y rutinas que cumplen como parte del desafío.



Sin embargo, especialistas en nutrición y salud advierten sobre los riesgos de seguir unas reglas que parecen sencillas, pero que no están del todo claras y que no tienen una base científica como sustento.



Casi cuatro litros de agua es el doble de lo que los profesionales de salud recomiendan, explica Sophie Medlin, dietista y presidenta de la Asociación Dietética Británica de Londres a Women’s Health.



Acerca de las dietas de moda, la especialista asegura que resultan excesivamente restrictivas y no particularmente sostenibles en el tiempo, ya que incluyen eliminar grupos enteros de alimentos. La restricción impuesta de alimentos puede llevar a una persona a un ciclo de desordenado de atracones y restricciones motivadas por la culpa, explica la trabajadora social clínica y terapeuta Ayana Alí, en una entrevista para Cosmopolitan.



Asimismo, los riesgos de una lesión son altos frente a un plan de entrenamiento sin especificaciones, explica a Cosmopolitan, Albert R. Matheny, dietista y especialista certificado en fuerza y acondicionamiento. El experto recomienda que antes de iniciar cualquier plan de acondicionamiento físico se debe realizar un examen médico que determine las condiciones físicas, así como una evaluación de un entrenador físico certificado.