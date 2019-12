El 2019 cerrará una década de niveles récord de temperaturas

LEA TAMBIÉN

Este 2019 cerrará una década con niveles récord de temperaturas y 2019 será, al menos, el segundo o tercero más caluroso desde que hay registros, dijo este martes 3 de diciembre del 2019 el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Petteri Taalas, para quien los esfuerzos para proteger el clima son aún insuficientes.

Estas temperaturas "excepcionales" están teniendo un alto impacto en el clima, advirtió Taalas durante una rueda de prensa en la cumbre de cambio climático en Madrid, de acuerdo con los datos aún provisionales de un informe de la OMM publicado este martes.



El período que incluye los últimos cinco años (2015-2019) también habrá sido el más caluroso "casi con toda probabilidad", añadió el experto.



Las evidencias confirman que se está derritiendo cada vez más el hielo de los polos, están aumentando las olas de calor y su intensidad, las inundaciones, los grandes incendios, las tormentas y los fenómenos meteorológicos extremos debido a los gases de efecto invernadero a causa de la actividad humana.



Aunque el mundo "está haciendo esfuerzos y aumentando su ambición" para luchar contra la crisis climática, "no es suficiente", aseguró Taalas.



En caso de no tomar "medidas urgentes en estos momentos nos enfrentamos" a niveles de aumento de la temperatura de más de 3 grados en este siglo, con daños muy severos para el bienestar humano, advirtió.



Recordó que de acuerdo con sus datos, la temperatura en 2019, con datos hasta octubre fue 1,1 grados por encima de los niveles del período preindustrial.



Además las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, que es el principal gas causante de efecto invernadero, alcanzaron un nivel récord de 407,8 partes por millón en 2018, y continuaron creciendo en 2019.



El dióxido de carbono o CO2 permanece en la atmósfera durante siglos e incluso más tiempo en el caso de los océanos, advirtió el responsable de la OMM.



Asimismo, el aumento del nivel del mar se ha acelerado desde el inicio de las mediciones en 1993 debido al hielo que se derrite en los polos, de acuerdo al informe presentado hoy.



El océano está pagando "un precio muy alto" por el calentamiento global: su temperatura se encuentra en niveles récord y están aumentando las olas de calor marinas con consecuencias devastadoras para los ecosistemas; además la acidificación de sus aguas está en niveles récord, con valores un 26% por encima de los del inicio de la era industrial.



Las evidencias de los científicos se basan en cientos de informes que están siendo expuestas a los países para un diagnóstico objetivo de la situación, pero "son los gobiernos los que tienen que adoptar medidas" que mitiguen la situación, insistió Taalas.



De hecho, destacó que algunos son receptivos, como Europa que está planteando "programas ambiciosos" a nivel general y asimismo muchos de sus países de forma individualizada para ajustar sus acciones en la lucha contra la crisis climática teniendo en cuenta la información científica.



Chile asimismo es un ejemplo de compromiso, precisó el responsable de la OMM aprovechando el marco de la cumbre mundial del clima en Madrid que preside el país andino tras renunciar a la sede de la COP25 a última hora debido a una grave crisis interna y disturbios sociales.



A su vez, Taalas aprovechó su intervención para valorar "la ambición" del sector privado que empieza a adoptar mayores compromisos con el desarrollo y la aplicación de soluciones innovadoras verdes y el despegue de industrias sostenibles en numerosos lugares; el impulso de los vehículos eléctricos es solo un ejemplo, ha dicho.



"El mundo se está moviendo" pero el problema del calentamiento sigue aumentando y el nivel de ambición para combatirlo "no es suficiente" para cumplir lo establecido en el Acuerdo de París.



En dicho pacto mundial por el clima que será de plena aplicación en 2020 se establece no superar los 2 grados de calentamiento en este siglo y preferentemente mantener el aumento de la temperatura como máximo en 1,5 grados, porque por encima de esos umbrales, los daños serían dramáticos para el planeta.