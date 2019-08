La serie '13 Reasons Why' de Netflix terminará con su cuarta temporada

LEA TAMBIÉN

La serie de Netflix '13 Reasons Why', cuya tercera temporada se estrenará el próximo 23 de agosto, tendrá una cuarta tanda de episodios antes de dar por finalizada su andadura, informó este viernes 2 de agosto del 2019 la plataforma digital en Twitter.

Medios especializados como Variety o The Hollywood Reporter adelantaron que esta última temporada de '13 Reasons Why' relatará la graduación de los estudiantes del instituto Liberty High School en torno a los que gira esta serie dramática y de misterio.



Por el momento, no se ha dado a conocer el número de episodios de la cuarta temporada de esta popular producción de Netflix, que causó una notable controversia por su tratamiento de los suicidios en la adolescencia.



Además de por el inminente lanzamiento de la tercera tanda (que constará de 13 capítulos, que se emitirán desde agosto), '13 Reasons Why' ha sido noticia recientemente por eliminar, dos años después de su estreno, la escena del suicidio de un personaje que daba comienzo a la narración de este show para la pequeña pantalla.

Video: YouTube, cuenta: Cinescondite



"Mientras preparamos el lanzamiento de la tercera temporada para este verano, hemos seguido la conversación que ha surgido en torno a la serie", explicó un representante de Netflix a mediados de julio.



"Así que, bajo el consejo de médicos expertos, incluyendo a Christine Moutier, directora médica en la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, hemos decidido (...) editar la escena en la que Hannah se quita la vida en la primera temporada", añadió.



De esta forma, la escena en la que la protagonista, Hannah Baker, se suicida, una de las más importantes de toda la trama, fue modificada completamente por una secuencia en la que la adolescente se mira en el espejo y a continuación el espectador presencia la reacción de sus padres al encontrarla muerta.



Originalmente, este momento de la serie mostraba durante tres minutos el suicidio de Hannah en la bañera.



La historia narrada en '13 Reasons Why' se basa en una novela homónima escrita por Jay Asher y que inspiró a Selena Gómez, como productora, y a Brian Yorkey, como creador, para adaptar la trama a la televisión.