WhatsApp anunció una nueva función que permite programar llamadas y videollamadas grupales dentro de la aplicación. La actualización busca facilitar la organización de reuniones virtuales, siguiendo el camino de plataformas como Zoom y Google Meet, según reportaron medios como La Nación y El Nacional.

La aplicación de mensajería detalló que los usuarios podrán crear invitaciones con fecha, hora, tipo de llamada y duración definida. Además, los participantes recibirán notificaciones cuando la reunión esté por comenzar.

Se puede elegir entre llamada de audio o videollamada.

La opción incluye agregar un nombre y una descripción.

Los enlaces pueden añadirse al calendario personal.

Las llamadas programadas cuentan con cifrado de extremo a extremo.

El organizador recibirá alertas cuando alguien se una.

🛠️ Cómo programar una llamada en WhatsApp paso a paso

El procedimiento es sencillo y no requiere aplicaciones externas. Tanto La Nación como El Nacional explicaron que basta con seguir una guía rápida:

Ingresa a la sección “Llamadas” en la ‘app’.

Pulsa el botón “+”.

Selecciona la opción “Programar llamada”.

Añade un nombre, descripción, fecha, hora y duración.

Define si será de audio o video.

Presiona “Enviar” y elige el grupo o contacto.

📌 Tip adicional: la llamada puede agregarse al calendario personal para mayor control de horarios.

🙋‍♂️ Nuevas funciones para las videollamadas

Junto con la programación de llamadas, WhatsApp integró herramientas interactivas. Los usuarios ahora podrán levantar la mano para pedir la palabra o reaccionar con emojis sin interrumpir la conversación.

Mejora la interacción en reuniones virtuales.

Reacciones en tiempo real sin cortar el diálogo.

Levantar la mano organiza la participación.

Facilita dinámicas en grupos grandes.

Favorece la coordinación en ámbitos laborales y familiares.

🔒 Seguridad en las llamadas programadas

La aplicación recalcó que las llamadas y videollamadas programadas estarán protegidas con cifrado de extremo a extremo, manteniendo la misma seguridad que el resto de las conversaciones.

La privacidad se mantiene en cada enlace.

Solo los invitados podrán acceder a la llamada.

El organizador controla la participación.

Las notificaciones llegan a todos los miembros.

La experiencia busca competir con servicios profesionales.

