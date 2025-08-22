WhatsApp anunció una nueva función que permite programar llamadas y videollamadas grupales dentro de la aplicación. La actualización busca facilitar la organización de reuniones virtuales, siguiendo el camino de plataformas como Zoom y Google Meet, según reportaron medios como La Nación y El Nacional.
📱 WhatsApp ahora permite programar llamadas
La aplicación de mensajería detalló que los usuarios podrán crear invitaciones con fecha, hora, tipo de llamada y duración definida. Además, los participantes recibirán notificaciones cuando la reunión esté por comenzar.
- Se puede elegir entre llamada de audio o videollamada.
- La opción incluye agregar un nombre y una descripción.
- Los enlaces pueden añadirse al calendario personal.
- Las llamadas programadas cuentan con cifrado de extremo a extremo.
- El organizador recibirá alertas cuando alguien se una.
🛠️ Cómo programar una llamada en WhatsApp paso a paso
El procedimiento es sencillo y no requiere aplicaciones externas. Tanto La Nación como El Nacional explicaron que basta con seguir una guía rápida:
- Ingresa a la sección “Llamadas” en la ‘app’.
- Selecciona la opción “Programar llamada”.
- Añade un nombre, descripción, fecha, hora y duración.
- Define si será de audio o video.
- Presiona “Enviar” y elige el grupo o contacto.
📌 Tip adicional: la llamada puede agregarse al calendario personal para mayor control de horarios.
🙋♂️ Nuevas funciones para las videollamadas
Junto con la programación de llamadas, WhatsApp integró herramientas interactivas. Los usuarios ahora podrán levantar la mano para pedir la palabra o reaccionar con emojis sin interrumpir la conversación.
- Mejora la interacción en reuniones virtuales.
- Reacciones en tiempo real sin cortar el diálogo.
- Levantar la mano organiza la participación.
- Facilita dinámicas en grupos grandes.
- Favorece la coordinación en ámbitos laborales y familiares.
🔒 Seguridad en las llamadas programadas
La aplicación recalcó que las llamadas y videollamadas programadas estarán protegidas con cifrado de extremo a extremo, manteniendo la misma seguridad que el resto de las conversaciones.
- La privacidad se mantiene en cada enlace.
- Solo los invitados podrán acceder a la llamada.
- El organizador controla la participación.
- Las notificaciones llegan a todos los miembros.
- La experiencia busca competir con servicios profesionales.
