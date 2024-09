Los emojis son una de las maneras más potentes de expresión a la hora de hablar por mensaje de texto en WhataApp, ya que son una forma de acompañar las palabras con un punto de expresividad que pone las cosas en su justo contexto, independientemente del idioma.

En los últimos días, se han vuelto virales los siete nuevos emojis que estarán disponibles los próximos meses y el año que viene, y son muchas personas las que están emocionadas por tenerlas en sus dispositivos móviles.

Las nuevas figuras son una hortaliza, un arpa, un árbol sin hojas, una pala, una salpicadura morada, la bandera de la remota isla del canal de la Mancha llamada Sark, y el tan esperado emoji de ojeras, conocido como ‘estoy cansado, jefe’.

‘Emojipedia’, un popular sitio de referencia de emojis, publicó unas imágenes de muestra hace unos meses y recientemente, el Consorcio Unicode, la organización sin ánimo de lucro que se encarga de crear y mantener los iconos de una forma unitaria a escala global.

Eight brand new emojis have been formally approved in today's @unicode Emoji Version 16.0 release 🆕https://t.co/b2QD2bweRx pic.twitter.com/F1EegKi4cR