La falta de almacenamiento en los teléfonos móviles es un problema frecuente para los usuarios de WhatsApp, aplicación en la que a diario se comparten fotos, videos, notas de voz y documentos. Esta acumulación de datos afecta el rendimiento del dispositivo y dificulta la búsqueda de información relevante, de acuerdo con la web Río Negro.
📌 WhatsApp y el peso de los archivos
Siguiendo con Río Negro, los videos son los archivos que más espacio consumen dentro de la aplicación. Les siguen las fotografías, que pueden ocupar entre 1 MB y 2 MB cada una. En contraste, un audio de un minuto apenas alcanza 138 KB. A esto se suman los archivos de caché, que almacenan miniaturas y datos temporales.
- Los videos generan el mayor consumo de espacio.
- Las fotos superan a los audios en tamaño.
- Los audios cortos ocupan menos espacio de lo que se cree.
- El caché también llena la memoria si no se borra.
- La acumulación afecta el rendimiento del celular.
⚙️ Cómo liberar almacenamiento en WhatsApp
La aplicación incluye una herramienta llamada “Administrar almacenamiento”, disponible en el menú de ajustes. Esta opción organiza los datos de forma clara y permite eliminar los que más memoria utilizan. El Centro de Ayuda de WhatsApp detalla que, desde esta sección, es posible revisar qué chats consumen más espacio y borrar elementos grandes o repetidos.
- La opción está en Ajustes > Almacenamiento y datos.
- Se puede revisar qué chats ocupan más espacio.
- Es posible ordenar archivos por tamaño o antigüedad.
- El usuario puede eliminar varios elementos al mismo tiempo.
- El sistema ofrece alertas cuando el teléfono está casi lleno.
🗑️ Tutorial: pasos para eliminar archivos grandes
El Centro de Ayuda de WhatsApp explica un procedimiento sencillo para liberar espacio en cualquier dispositivo:
- Abre WhatsApp y toca el ícono de tres puntos verticales.
- Ingresa en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.
- Revisa los archivos que superan los 5 MB o que fueron reenviados varias veces.
- Selecciona los elementos a borrar y toca el ícono de la papelera.
- Elige “Eliminar todas las copias” para liberar memoria de forma efectiva.
🔒 Recomendaciones clave antes de borrar
El Centro de Ayuda de WhatsApp aconseja crear una copia de seguridad en Google Drive antes de eliminar cualquier archivo o chat. Esto asegura que, en caso de necesitar información, los datos puedan recuperarse.
- La copia de seguridad evita pérdida definitiva de chats.
- El respaldo se guarda en Google Drive.
- El vaciado de un chat no elimina la conversación completa.
- Algunos archivos eliminados pueden seguir en la galería del teléfono.
- El espacio liberado garantiza el correcto funcionamiento de la ‘app’.
