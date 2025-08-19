La falta de almacenamiento en los teléfonos móviles es un problema frecuente para los usuarios de WhatsApp, aplicación en la que a diario se comparten fotos, videos, notas de voz y documentos. Esta acumulación de datos afecta el rendimiento del dispositivo y dificulta la búsqueda de información relevante, de acuerdo con la web Río Negro.

📌 WhatsApp y el peso de los archivos

Siguiendo con Río Negro, los videos son los archivos que más espacio consumen dentro de la aplicación. Les siguen las fotografías, que pueden ocupar entre 1 MB y 2 MB cada una. En contraste, un audio de un minuto apenas alcanza 138 KB. A esto se suman los archivos de caché, que almacenan miniaturas y datos temporales.

Los videos generan el mayor consumo de espacio.

Las fotos superan a los audios en tamaño.

Los audios cortos ocupan menos espacio de lo que se cree.

El caché también llena la memoria si no se borra.

La acumulación afecta el rendimiento del celular.

⚙️ Cómo liberar almacenamiento en WhatsApp

La aplicación incluye una herramienta llamada “Administrar almacenamiento”, disponible en el menú de ajustes. Esta opción organiza los datos de forma clara y permite eliminar los que más memoria utilizan. El Centro de Ayuda de WhatsApp detalla que, desde esta sección, es posible revisar qué chats consumen más espacio y borrar elementos grandes o repetidos.

La opción está en Ajustes > Almacenamiento y datos.

Se puede revisar qué chats ocupan más espacio.

Es posible ordenar archivos por tamaño o antigüedad.

El usuario puede eliminar varios elementos al mismo tiempo.

El sistema ofrece alertas cuando el teléfono está casi lleno.

🗑️ Tutorial: pasos para eliminar archivos grandes

El Centro de Ayuda de WhatsApp explica un procedimiento sencillo para liberar espacio en cualquier dispositivo:

Abre WhatsApp y toca el ícono de tres puntos verticales.

Ingresa en Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

Revisa los archivos que superan los 5 MB o que fueron reenviados varias veces.

Selecciona los elementos a borrar y toca el ícono de la papelera.

Elige “Eliminar todas las copias” para liberar memoria de forma efectiva.

🔒 Recomendaciones clave antes de borrar

El Centro de Ayuda de WhatsApp aconseja crear una copia de seguridad en Google Drive antes de eliminar cualquier archivo o chat. Esto asegura que, en caso de necesitar información, los datos puedan recuperarse.

La copia de seguridad evita pérdida definitiva de chats.

El respaldo se guarda en Google Drive.

El vaciado de un chat no elimina la conversación completa.

Algunos archivos eliminados pueden seguir en la galería del teléfono.

El espacio liberado garantiza el correcto funcionamiento de la ‘app’.

