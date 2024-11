“Algunas personas no saben que Matthew falleció y le siguen escribiendo feliz cumpleaños en su muro. No es muy agradable”. Matthew, el esposo de Hayley Smith, murió de cáncer hace más de dos años, a los 33 años. Ella aún no sabe qué hacer con sus cuentas de redes sociales.

Más noticias

Página conmemorativa en redes sociales

“Intenté convertir la cuenta de Facebook de Matthew en una página conmemorativa, y básicamente lo que te pide es que subas su certificado de defunción“, explica Hayley, quien vive en Reino Unido.

“Lo he hecho más de 20 veces y no funciona, no pasa nada. No tengo fuerzas para ponerme en contacto con Facebook e intentar solucionarlo”.

La importancia de la presencia digital después de la muerte

Con el avance de la tecnología y los miles de millones de personas que utilizan las redes sociales en todo el mundo, lo que ocurre con la presencia en Internet de un usuario después de su muerte se ha convertido en un asunto de gran importancia.

Opciones que ofrecen las plataformas

Las cuentas en redes sociales siguen vivas y activas a menos que un familiar informe a la plataforma respectiva que la persona ha fallecido.

Por ejemplo, cuando Meta -la empresa propietaria de Facebook e Instagram– recibe un certificado de defunción, la cuenta del fallecido puede eliminarse o convertirse en una “conmemorativa”, lo que significa que se congela en el tiempo y se convierte en una página que recuerda al usuario y permite publicar fotos y recuerdos.

Privacidad y acceso a cuentas

“Hay varios enfoques, pero todas las empresas dan prioridad a la privacidad del fallecido“, dice Joe Tidy, corresponsal de tecnología del Servicio Mundial de la BBC.

Los perfiles activos de usuarios fallecidos pueden ser un problema si datos, fotos u otros contenidos caen en manos equivocadas, advierte Sasa Zivanovic, experto en ciberdelincuencia y ex jefe del departamento de delitos de alta tecnología del Ministerio del Interior de Serbia.

La importancia del legado digital

James Norris, fundador de la Digital Legacy Association de Reino Unido, subraya que es importante que todo el mundo haga una copia de seguridad cuando pueda.

Sarah Stanley, enfermera de la organización benéfica Marie Curie, con sede en Reino Unido, señala que el legado digital no se limita a las redes sociales y que hay que pensar en todo lo que poseemos digitalmente.

Para Hayley y Matthew, sin embargo, no fue un tema fácil de tratar.

Créditos: BBC.