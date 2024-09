Hoy, Nintendo está de aniversario, ya que celebra 135 años de innovación y entretenimiento. Fundada el 23 de septiembre de 1889 en Japón por Fusajiro Yamauchi, la compañía inició como un negocio de cartas, las cuales se volvieron rápidamente populares en Japón, a decir de Nintenderos.

Nintendo, reconocida actualmente por consolas emblemáticas como la NES, SNES, N64, GameCube, Wii, Wii U, 3DS y la exitosa Switch, no siempre estuvo en el mundo de los videojuegos. Su evolución ha marcado generaciones enteras.

Con este 135 aniversario, la empresa sigue como un referente global de la cultura del entretenimiento, con una visión innovadora, se ha mantenido relevante por más de un siglo.

Así nació Nintendo

Según su página oficial, la historia de Nintendo comenzó en 1889 cuando Fusajiro Yamauchi fundó la empresa en Kyoto, Japón, y fabricó las primeras cartas japonesas ‘Hanafuda’. Estas barajas fueron un éxito, y sentaron las bases de lo que hoy es uno de los gigantes del entretenimiento mundial.

En 1902, la compañía innovó al producir cartas de estilo occidental para Japón, lo que le hizo ganar popularidad tanto a nivel local como internacional.

Para 1933, se consolidó como Yamauchi Nintendo Co. Ltd., y en 1947, la distribuidora Marufuku Co. Ltd. comenzó a expandir su alcance.

Llegado 1950, Hiroshi Yamauchi tomó el control de la compañía, que pasó a llamarse Nintendo Playing Card Co. Ltd. Para 1959, Nintendo logró un acuerdo clave con Walt Disney para imprimir personajes en sus barajas, lo que atrajo al mercado infantil.

En 1963, el nombre cambió a Nintendo Co., Ltd., lo que marcó su entrada al desarrollo de juegos además de cartas.

Durante las décadas siguientes, Nintendo innovó en el ámbito de los videojuegos, como con la serie Beam Gun de 1970, y fue pionera en introducir tecnología de disparo láser en 1973.

Su expansión global incluyó la creación de Nintendo of America en 1979, lo que consolidó su presencia en la industria de los videojuegos.

El éxito que redefinió la industria de los videojuegos

Tras el auge de la empresa Atari en los años 70 y 80, Nintendo tomó una decisión crucial que cambiaría su historia.

Según El Imparcial, la compañía abandonó los juegos infantiles tradicionales y se aventuró en la industria de los videojuegos, que en ese momento estaba en crisis.

Entre 1983 y 1985, Nintendo lanzó su primera consola, la Nintendo Entertainment System (NES). Para enfrentar la recesión, promovieron la NES no solo como una consola de videojuegos, sino como un sistema de entretenimiento más versátil.

El éxito de la NES fue impulsado por títulos icónicos como Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid, y Kirby. Estas franquicias no solo se convirtieron en referentes de la marca, sino que se han mantenido en el tiempo.

Con el lanzamiento de la Wii en 2006, Nintendo decidió no competir directamente con Xbox y PlayStation, enfocándose en la jugabilidad en lugar de la potencia gráfica. Este movimiento audaz atrajo tanto a jugadores fanáticos como casuales.

Nintendo ha logrado consolidarse como un símbolo de calidad y diversión. Ha innovado en la experiencia de juego no solo con sus títulos, sino también con su hardware, al incorporar tecnologías como controles por movimiento, pantallas táctiles, efecto 3D y, sobre todo, portabilidad.