La red social Instagram expande su alcance hacia las pantallas grandes del hogar.

La plataforma ha lanzado una aplicación específica para dispositivos Fire TV de Amazon, diseñada para reproducir videos cortos o ‘reels’ en un entorno social y familiar.

Según informa El Diario, esta herramienta busca transformar la experiencia individual del teléfono celular en un consumo grupal frente al televisor.

📺 Disponibilidad y funciones de Instagram en Fire TV

La prueba piloto de esta nueva versión de Instagram inició en Estados Unidos. De acuerdo con reportes de Enter, los usuarios pueden descargar la aplicación directamente desde la Amazon Appstore.

El sistema permite vincular hasta cinco cuentas distintas para que cada integrante del hogar reciba recomendaciones personalizadas.

Los contenidos aparecen organizados en canales temáticos como música, deportes y tendencias.

La web El Grupo Informático destaca que los videos se reproducen de forma automática y continua, lo que facilita una navegación fluida sin necesidad de interactuar constantemente con el control remoto.

🛡️ Seguridad y control para el hogar

Al tratarse de una experiencia pensada para el salón de casa, Instagram aplica filtros de seguridad específicos.

El Diario menciona que los ‘reels’ mostrados en esta aplicación cuentan con una clasificación PG-13, similar a la utilizada en cuentas para adolescentes.

Además, los controles parentales y límites de tiempo configurados en el celular se mantienen activos en la versión para televisión.

🚀 El futuro de la navegación

Meta busca implementar mejoras tecnológicas para facilitar el uso de Instagram en pantallas de gran formato.

Enter señala que la compañía evalúa permitir el uso del celular como un mando a distancia para navegar por la interfaz.

El Grupo Informático añade que este movimiento representa una competencia directa para plataformas de video tradicionales, al fomentar visualizaciones más largas y compartidas.

