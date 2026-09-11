Google AI Studio. La herramienta gratuita que te permite crear tu propia IA

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Google AI Studio es un taller virtual en Internet que permite a cualquier persona crear herramientas, probar ideas y generar textos o código usando la tecnología de inteligencia artificial Gemini, según Xataka.

La plataforma ofrece acceso libre desde cualquier navegador web solo con iniciar sesión en una cuenta de Google.

⚙️ Un sistema con más libertad que el chat común

A diferencia de la versión normal de Gemini, Google AI Studio da acceso directo a los motores de la tecnología para ajustar cómo responde el sistema.

Los usuarios pueden cambiar la flexibilidad de las respuestas y modificar los ajustes de forma sencilla a través de botones y paneles visibles.

Para comprender mejor cómo estas plataformas procesan el volumen de información y regulan sus respuestas, te recomendamos consultar nuestra guía sobre qué son los tokens y cómo funcionan en la inteligencia artificial.

🛠️ ¿Qué se puede hacer en Google AI Studio?

La plataforma permite armar asistentes virtuales, leer archivos con imágenes o videos y extraer las instrucciones para conectarlas con otros sitios web.

Además, sirve para conseguir la clave de acceso de Gemini y vincular esta tecnología con páginas personales sin complicaciones.

Si te interesa explorar la generación de contenido audiovisual mediante estas herramientas, puedes revisar nuestra selección de plataformas para crear videos a partir de texto e imágenes.

🚀 Creación de proyectos al alcance de todos

Esta herramienta facilita el diseño de programas automáticos sin necesidad de instalar archivos extra en la computadora.

En resumen, no vas a “entrenar un modelo desde cero” (lo cual requiere millones de dólares y datos), sino que vas a moldear, personalizar y construir cosas propias utilizando la potente inteligencia artificial que Google ya creó.

La gran ventaja es que la mayoría de sus funciones cuentan con una cuota de acceso gratuito para que pruebes tus ideas.

Google mantiene este acceso diario sin costo para que más personas usen sus avances digitales.

Te recomendamos: