El creador de contenido chino Fan Shisan hizo realidad un sueño inspirado en los dramas Xianxia (drama que combina elementos de fantasía y artes marciales): construir una espada voladora capaz de transportar a una persona. Según informó People Daily Online, el proyecto logró mantener el aparato en el aire por más de 3 minutos durante pruebas recientes en Sichuan.
Más noticias
En un video difundido por el propio Fan, se observa a un hombre con casco y traje protector de pie sobre la espada, que se eleva lentamente y flota a baja altura mientras el motor entra en funcionamiento. La escena recuerda a las secuencias de artes marciales fantásticas que inspiraron la idea.
No te pierdas de leer: Fallece Nobuo Yamada, la voz icónica del opening Pegasus Fantasy de ‘Saint Seiya’ (Los Caballeros del Zodiaco)
Datos clave:
- El proyecto tomó dos meses de desarrollo.
- El equipo está formado por cuatro personas.
- El diseño es asimétrico, distinto a un dron tradicional.
- Usa 24 ventiladores para lograr el empuje.
- El prototipo puede volar más de 3 minutos.
Cómo se creó la espada voladora ⚙️
Fan explicó que siempre quiso recrear las escenas de héroes surcando el cielo en espadas, un elemento recurrente en la literatura y televisión china. Desde 2020, produce cortos de artes marciales con espadas y armas que exhibe en su estudio.
Te puede interesar: Guía para resucitar una carrera (si Lindsay Lohan pudo, otros podrán)
El proceso comenzó con modelos pequeños y evolucionó hasta la versión actual tripulada. La mayor dificultad fue lograr estabilidad y balance debido a su forma irregular. Inicialmente probaron con 20 ventiladores, pero aumentaron a 24 para obtener la potencia necesaria.
Detalles técnicos:
- Diseño y producción hechos por el propio equipo.
- Inspiración en novelas y series Xianxia.
- Control de vuelo perfeccionado con pruebas constantes.
- Uso de ventiladores canalizados para el empuje.
- Trabajo coordinado entre diseño, pruebas y filmación.
Próximos pasos para el invento 🤖
Fan Shisan planea incorporar inteligencia artificial para control por voz y sistemas de vuelo grupal. Busca que la espada tenga “inteligencia espiritual” para adaptarse al movimiento del operador y ajustar automáticamente su modo de vuelo.
El éxito del proyecto ha llamado la atención de productoras de cine y televisión, interesadas en colaborar para la creación de utilería y diseño técnico.
Te recomendamos: