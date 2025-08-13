El creador de contenido chino Fan Shisan hizo realidad un sueño inspirado en los dramas Xianxia (drama que combina elementos de fantasía y artes marciales): construir una espada voladora capaz de transportar a una persona. Según informó People Daily Online, el proyecto logró mantener el aparato en el aire por más de 3 minutos durante pruebas recientes en Sichuan.

En un video difundido por el propio Fan, se observa a un hombre con casco y traje protector de pie sobre la espada, que se eleva lentamente y flota a baja altura mientras el motor entra en funcionamiento. La escena recuerda a las secuencias de artes marciales fantásticas que inspiraron la idea.

Datos clave:

El proyecto tomó dos meses de desarrollo.

El equipo está formado por cuatro personas.

El diseño es asimétrico, distinto a un dron tradicional.

Usa 24 ventiladores para lograr el empuje.

El prototipo puede volar más de 3 minutos.

Cómo se creó la espada voladora ⚙️

Fan explicó que siempre quiso recrear las escenas de héroes surcando el cielo en espadas, un elemento recurrente en la literatura y televisión china. Desde 2020, produce cortos de artes marciales con espadas y armas que exhibe en su estudio.

El proceso comenzó con modelos pequeños y evolucionó hasta la versión actual tripulada. La mayor dificultad fue lograr estabilidad y balance debido a su forma irregular. Inicialmente probaron con 20 ventiladores, pero aumentaron a 24 para obtener la potencia necesaria.

Detalles técnicos:

Diseño y producción hechos por el propio equipo.

Inspiración en novelas y series Xianxia.

Control de vuelo perfeccionado con pruebas constantes.

Uso de ventiladores canalizados para el empuje.

Trabajo coordinado entre diseño, pruebas y filmación.

Próximos pasos para el invento 🤖

Fan Shisan planea incorporar inteligencia artificial para control por voz y sistemas de vuelo grupal. Busca que la espada tenga “inteligencia espiritual” para adaptarse al movimiento del operador y ajustar automáticamente su modo de vuelo.

El éxito del proyecto ha llamado la atención de productoras de cine y televisión, interesadas en colaborar para la creación de utilería y diseño técnico.

