La ‘startup’ responsable de la aplicación china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek, que generó un gran revuelo internacional tras el lanzamiento de su último modelo de lenguaje, anunció este viernes que hará públicos cinco repositorios de código con el objetivo de mostrar su compromiso con la “transparencia total”.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la compañía señaló que difundirá el código fuente de estos repositorios la próxima semana, un movimiento que definió como un “pequeño pero sincero progreso”.

🚀 Day 0: Warming up for #OpenSourceWeek!



We're a tiny team @deepseek_ai exploring AGI. Starting next week, we'll be open-sourcing 5 repos, sharing our small but sincere progress with full transparency.



These humble building blocks in our online service have been documented,…