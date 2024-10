Debido a las notificaciones que reciben por las redes sociales, el servicio de mensajería, su correo personal, las promociones de diferentes aplicaciones de compra o de las plataformas de ‘streaming’, muchas personas tienden a mantener en silencio su celular o desactivar las notificaciones.

Cuya decisión puede deberse a que el sonido les genera estrés o los distrae de sus actividades diarias como estudiar, leer un libro, escuchar su música favorita e incluso las tareas que se tienen que cumplir en los diferentes trabajos, pero esta conducta tiene un significado psicológico.

Significado del celular en silencio

Algunos estudios de universidades estadounidenses se dieron a la tarea de encontrar el significado de que las personas mantengan su celular en silencio o desactiven las notificaciones, en los cuales se explicó que, por lo general, se busca controlar las interacciones con su entorno, según La Nación.

Protección del espacio personal

Además, expertos en psicología coincidieron que esta actitud está relacionada con “proteger el espacio personal”, por lo que muchos optan por silenciar el dispositivo para evitar la contaminación sonora y así evitar que las personas que se encuentren alrededor sean interrumpidas por el sonido.

Incomodidad social

En caso de que silencie su teléfono con el motivo de no llamar la atención de los demás, puede significar que: “Cuando un rostro desconocido pasa la zona de confort, las señales neuronales comienzan a dispararse, creando sentimientos de incomodidad, irritabilidad y ansiedad”, según Journal of Neuroscience.

Lo cual pone una barrera a quienes no hacen parte de su círculo social, para que estas no se acerquen tanto a su intimidad y no genere incomodidad, lo cual funciona como una forma de autoprotección que es cada vez más frecuente en la cultura de muchos países.

Enfoque y productividad

También se cree que mantener el celular en silencio tiene el propósito de mantener la concentración, lo que quiere decir que es una persona productiva, puesto que un estudio de la Universidad de California reveló que cada vez que una persona se distrae, puede tardarle hasta 23 minutos en volver a concentrarse y realizar la tarea que estaba realizando.

Esto les permite gestionar de una mejor manera su tiempo y establecer límites claros con los demás, así como puede ayudarle a crear conexiones más profundas y priorizar la calidad de sus relaciones en lugar de la cantidad, de acuerdo con la página web ‘Terra’.