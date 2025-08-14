Apple prepara una de las funciones más esperadas para sus auriculares. Los AirPods podrán traducir conversaciones en tiempo real gracias a la llegada de iOS 26. Según reporta 20 Minutos, esta novedad se ha detectado en la sexta beta del sistema operativo y estaría disponible para los AirPods Pro (segunda generación) y AirPods (cuarta generación).

La función se activaría con un doble toque en el vástago de los auriculares, lo que lanzaría la ‘app’ Traducir de Apple. Desde allí, el usuario podrá mantener conversaciones con personas que hablen otros idiomas y recibir la traducción de forma instantánea. De acuerdo con La Manzana Mordida, aunque los AirPods serían la interfaz, el procesamiento se realizaría en un iPhone, iPad o Mac compatible con Apple Intelligence.

🔊 AirPods tendrán traducción instantánea

Compatible inicialmente con AirPods Pro 2 y AirPods 4.

Requiere iPhone, iPad o Mac con Apple Intelligence.

Activación mediante doble toque en el auricular.

Soporte para varios idiomas (lista no confirmada).

Uso previsto en viajes, reuniones y charlas cotidianas.

📱 Integración con Apple Intelligence

La traducción en tiempo real ya está presente en Teléfono, Mensajes y FaceTime. Llevar esta función a los AirPods permitirá una interacción más natural sin sacar el móvil constantemente. La Manzana Mordida explica que esta función podría ser exclusiva para la familia del iPhone 17 debido a los requisitos de latencia y procesamiento.

Traducción rápida en conversaciones cara a cara.

Ideal para viajeros y entornos profesionales.

Posible exclusividad para iPhone 17.

Requiere conexión constante con un dispositivo Apple.

Aún sin fecha oficial de lanzamiento.

🌍 Competencia en el mercado

La tecnología no es nueva, pero sí novedosa en el ecosistema Apple. 20 Minutos recuerda que marcas como HONOR ya ofrecen traducción en tiempo real con sus Earbuds Open, capaces de interpretar hasta 15 idiomas. También existen dispositivos como el Traductor E1 de Vasco Electronics y el Timekettle WT2 Edge, que realizan funciones similares.

