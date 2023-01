OMS analizará si máximo nivel de alerta por el covid-19 se mantiene

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el viernes 27 de enero de 2023 el comité de emergencia sobre covid-19 se reunirá para debatir si la situación actual sigue constituyendo una emergencia global.



Casi tres años han pasado desde que la OMS declaró (el 30 de enero de 2020) una emergencia de salud pública de preocupación internacional, el máximo nivel de alerta del organismo, debido al covid-19.

"Almost exactly 3 years on from declaring a Public Health Emergency of International Concern, our highest level of alert, this week the Emergency Committee on #COVID19 will meet to discuss whether the current situation still constitutes a global emergency"-@DrTedros