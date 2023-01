Joven compró comida rápida, pero recibió dinero

El joven de Luisiana, EE.UU., se llevó una gran sorpresa al abrir las bolsas de su pedido. Foto: Captura de video

Un joven estadounidense se acercó a un local de comidas rápidas donde compró un combo para llevar, pero en el interior de las bolsas no encontró comida sino dinero. La historia de Josiah Vargas se viralizó y en solo dos días acumuló más de un millón de reproducciones en TikTok.



Josiah Vargas (@dookiedoeboy) vive en Luisiana, sureste de Estados Unidos. En el camino detuvo su vehículo para realizar una compra en un McDonald's de la localidad, pero al abrir la bolsa para deleitarse con los alimentos por los que había pagado, encontró bolsas con billetes, en total USD 5 000.



"Acabo de ir a McDonald’s a pedir un McMuffin de salchicha y me dieron esta bolsa, pero ¿qué hay dentro? Es como un depósito, porque hay varios miles de dólares aquí", explicó el joven en el video.



¿Devolvió el dinero?



Josiah Vargas tomó la decisión de devolver el dinero. "No entiendo qué es, ni por qué harían algo así, pero tendré que devolverlo porque soy una buena persona", dijo, mientras transmitía la acción con su teléfono.



El joven no negó necesitar los USD 5 000, puesto que está comprometido y con miras a casarse muy pronto, por lo que los dólares hubiesen sido de gran ayuda. "Chicos, ¿por qué me hacen esto a mí? No tienen idea de lo mucho que necesito este dinero. ¿Por qué me ponen en esta situación?", repitió durante la transmisión.



Talvez la presión de una audiencia viéndolo o quizá sí es cierto que en su caso la ética pudo más que la necesidad, lo cierto es que el joven decidió devolver el dinero.



En el momento en que llegó al lugar, Josiah preguntó con tono gracioso si lavaban dinero, pues USD 5 000 no se consiguen de la noche a la mañana. Según el video, los empleados del restaurante lo abrazaron si cesar conmovidos con la acción de honestidad.



"Tuve que cortar a mitad de grabación porque todos me estaban abrazando y agradeciendo. Supongo que ahora tendré comida gratis por un mes", sostuvo el joven.



Recompensa



El mismo día que entregó el dinero, Josiah comentó que lo llamaron y le dieron USD 200 por su desinterés, además de comida gratis por un mes.



En un principio el beneficio no le funcionó. "Me llamaron por teléfono y se disculparon por haberme cobrado mis órdenes en días pasados, me pidieron ir a la sucursal para regresarme esos pagos y hasta me dieron más comida. Creo que estaré haciendo reseñas de comida de McDonald's a partir de ahora y veremos cuánto subo de peso", subrayó el joven.

