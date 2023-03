El plan Medicina Cerca reduce su alcance en Ecuador

Desde que comenzó el 2023 la entrega de medicinas se redujo en las farmacias que son parte de Medicina Cerca. Quienes acuden a los locales del convenio, que están en los alrededores del Hospital Guayaquil, no reciben sus recetas. Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Elena Paucar (I)

La estrategia pasa una etapa de ajustes. El Ministerio de Salud Pública (MSP) reduce el alcance de Medicina Cerca, el plan de externalización de farmacias que se activó en julio del 2022 para tratar de resolver el desabastecimiento de los hospitales públicos.

Desde que comenzó el 2023, los pacientes notaron que disminuyó la cantidad de fármacos que recibían de manera gratuita en las cadenas farmacéuticas que firmaron convenios con el MSP.

Mariana Tierra acudió a su cita mensual de Nefrología en el Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Salió con una funda de medicinas y debía conseguir otras dos por las que fue derivada a una farmacia ubicada junto al hospital.

Después de varios minutos de espera frente a la ventanilla, no logró completar su receta. “Nos dicen que no hay, que preguntemos en otra farmacia. No es la primera vez que nos pasa esto”. Así que tuvo que regresar a Milagro (Guayas), sin ácido fólico -una vitamina- ni furosemida -un diurético-. Esos medicamentos no pasan de USD 2.

Más catalogados, menos en farmacias

El catálogo electrónico es otra estrategia del MSP para el abastecimiento de medicinas. Se trata de un registro en el portal de Compras Públicas para la adquisición directa desde las unidades de salud, según su demanda.

El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos es el punto de partida. Está integrado por 660 tipos de fármacos esenciales para el tratamiento en los establecimientos de salud pública y de la Seguridad Social. De ese total, 323 se utilizan en los servicios de Consulta Externa.

Pero no todos están catalogados, por lo que no pueden ser comprados directamente. Hasta la semana pasada, 334 medicamentos habían sido registrados en el portal electrónico para su adquisición y la cantidad seguirá en subiendo.

“De estos ya se han catalogado algunos de Consulta Externa, que antes se adquirían por externalización”, explica Georlene Cajamarca, directora nacional de Abastecimiento de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Otros Bienes Estratégicos en Salud del MSP.

El plan Medicina Cerca comenzó con 150 medicamentos; ahora, con el avance de la catalogación, esa cifra bajó a 109. Pero Cajamarca aclara que la adquisición de fármacos es un proceso dinámico y combinado, por eso el listado de medicinas externalizadas podría ampliarse.

“Siempre vamos a mantener estrategias que vayan a la par, pero el mercado farmacéutico tiene un movimiento dinámico. A lo mejor no todos los fármacos puedan ser catalogados, por la disponibilidad del mercado farmacéutico”, dice la funcionaria.

Los pacientes se quejan porque regresan a sus casas con tratamientos incompletos.

Obligados a comprar

Una extensa columna se forma frente a las ventanillas de una farmacia particular, ubicada en los alrededores del Hospital Guayaquil. Al menos cinco personas esperaron con sus recetas en mano y a los pocos segundos salieron al escuchar “por ahora no tenemos”.

Karla Martínez acompañó a su hermano a un chequeo por complicaciones renales. Para completar su tratamiento de los próximos tres meses se acercó a la farmacia en busca de espironolactona, simvastatina y furosemida. “No hay. Ahora debemos comprar por nuestra cuenta”.

Yolanda Briones también acudió en busca de simvastatina, una medicina contra el colesterol. “Cada vez que vengo al hospital hago el intento en esta farmacia. Vengo aunque siempre me dicen que no tienen estas pastillas”.

En cambio a Belén Tapia y Sonia Gómez les recetaron el mismo antibiótico; tampoco lo encontraron. “Después de tres años, finalmente, me operarán el 28 de marzo -cuenta Gómez-. Un día antes de la cirugía tengo que tomar esta pastilla, pero tendré que comprarla”. La adulta mayor pasará por una intervención ginecológica.

La directora nacional de Abastecimiento de Medicamentos del MSP explica que estos desfases pueden ocurrir porque algunos fármacos, recientemente catalogados y que ya han sido comprados por los hospitales, están por llegar. “En cuanto lleguen se llamará a los pacientes para que acudan por ellos”.

Otra razón, según Cajamarca, es que las farmacias particulares realizan inventarios y nuevas negociaciones con sus proveedores al cierre de año. Estos procesos culminarán el 15 de marzo, por lo que la entrega empezará a regularizarse. En esa fecha también se actualizarán los convenios con las cadenas que son parte de Medicina Cerca.

Más farmacias en el plan

Las quejas de los usuarios del Abel Gilbert apuntan a las farmacias aledañas, que son parte de Medicina Cerca.

Aunque por ahora Medicina Cerca entrega menos fármacos, el plan se mantendrá. Georlene Cajamarca explica que hasta julio se sumarán 90 nuevos establecimientos de salud, entre hospitales generales, básicos y centros de salud tipo C.

Esta ampliación implica que nuevas cadenas se anexen a la estrategia. Por eso el MSP trabaja en reajustar los procedimientos de calificación de las farmacias que firmará los nuevos convenios.

“Medicina Cerca se va a mantener como estrategia. Tiene que activarse de manera automática; si no tengo un medicamento en un hospital, se activa para que el paciente lo retire en la farmacia”, dice la funcionaria del MSP.

Hasta la semana pasada el plan había emitido 181 416 prescripciones de medicamentos de Consulta Externa en ocho hospitales públicos. De ese total, 68 900 se habían dispensado. El monto desembolsado por el Gobierno es de casi USD 340 000.

El Ministerio de Salud mantiene otros mecanismos para la adquisición de fármacos, entre ellos la subasta inversa, las compras por ínfima cuantía y las compras internacionales. Sin embargo, las quejas por falta de medicinas continúan en los hospitales.

