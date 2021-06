Una estrategia para combatir la desnutrición infantil con vasos de leche para 12 520 niños

Yadira Trujillo (I)

Mae Montaño, ministra de Inclusión Económica y Social, anunció que lograron articular el esfuerzo de 10 mil productores de leche para llegar 12 520 niños en los 19 cantones más pobres del país. Lo dijo en el Centro de Desarrollo Infantil Inraqui, en Guayllabamba, este jueves 17 de junio del 2021.

Montaño agradeció el apoyo de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, que participarán en el programa llamado Ecuador sin Hambre, que empieza con la donación de un millón de vasos de leche, en una primera etapa.

“Nos comprometemos a continuar con toda la fuerza para que la empresa privada, el gobierno y más sectores productivos, así como la comunidad y la familia podamos continuar en esta gran tarea de conseguir un Ecuador sin hambre”.

Juan Pablo Grijalva, gerente Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, dijo que extienden su mano al gobierno nacional y a todo el Ecuador en su compromiso de luchar contra hambre y desnutrición. “Estamos convencidos de que esto se podrá resolver entre sector público y privado”.

Hoy iniciamos una importante labor en nuestra lucha contra la desnutrición crónica infantil. El programa #EcuadorSinHambre promueve alianzas público-privadas para llevar alimentos nutritivos a familias en situación de vulnerabilidad.#JuntosLoLogramos 🇪🇨 https://t.co/hKwZuZGXyS — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 17, 2021

Además, dijo que “siendo la leche un alimento completo por su contenido de calcio, vitaminas, minerales y proteínas era su obligación moral cumplir con el propósito de alimentar al Ecuador y a sus niños”.



El presidente de la República, Guillermo Lasso, manifestó que para este gobierno, pocas cosas son tan importantes como trabajar por los niños y niñas.

“Un niño que no recibe una nutrición adecuada en el futuro tendrá problemas de salud, aprendizaje y desarrollo integral real. Según OMS y OPS si no mejoramos de inmediato esta situación, Ecuador tendría después de 20 años una población con graves problemas de salud. Debemos actuar ahora porque la desnutrición es prevenible y es nuestro deber”.

El mandatario reiteró que es una deuda social que podría empeñar el futuro del país si no se hacen los correctivos de inmediato. “Es responsabilidad de todos que niños y niñas estén bien alimentados y bien nutridos”.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), que data del 2018, Ecuador no ha superado problemas de desnutrición infantil. Esta encuesta actualizó datos del 2012. Uno de los datos que se muestra es el incremento de la desnutrición crónica (talla baja) en menores de 2 años.

En la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (Endemain), del 2004, el porcentaje de chicos con ese problema llegó al 21,2%. En el documento actual hay un aumento de seis puntos porcentuales. Algo similar se registra en el caso de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años. El incremento es de cinco puntos desde el 2012. La malnutrición está ligada a la falta de una lactancia en los primeros meses.