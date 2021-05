‘No se llegará a meta de 2 millones de dosis’: Camilo Salinas

Redacción Sociedad (I)

Hasta el 24 de mayo, el Gobierno saliente no cumplirá su compromiso de aplicar dos millones de dosis contra covid-19.

Ayer (12 de mayo del 2021), el ministro de Salud, Camilo Salinas, confirmó que lograrán administrar de 1,7 millones a 1,8 millones de fórmulas. Hasta el domingo, en Ecuador se colocaron 1 289 962 dosis.

Según el titular de la Cartera, han pesado los retrasos en la entrega de vacunas, de parte de la farmacéutica china Sinovac y de Covax Facility.

“Enfrentamos un déficit de ingreso de vacunas”, sostuvo. Y detalló que 800 000 debieron llegar entre el martes y miércoles pasados y en esta semana 500 000 más.

“Eso nos ha retrasado la posibilidad de cumplir con la meta planificada. Para acercarnos a nuestra proyección, Pfizer nos ha ayudado al incrementar la cantidad de envíos. Ha dado un respiro”.

El régimen -reiteró Salinas- tiene en bodegas 500 00 fórmulas de Sinovac, para aplicar la segunda dosis y completar el esquema de inmunización contra covid.

Desde el martes hasta después del 31 de mayo deben aplicar esa segunda dosis.

El ministro Salinas reaccionó a una publicación de este Diario sobre la apertura del Gobierno ruso, ante un pedido formal del presidente electo, Guillermo Lasso.

El embajador Vladimir Sprinchan indicó que “lamentablemente el actual Gobierno no nos contactó. Una hora antes de viajar a Estados Unidos, el exministro (Juan Carlos Zevallos) nos habló, pero no se hizo más seguimiento”.

Además, el embajador ruso adelantó que el 1 de mayo, Alfredo Borrero, vicepresidente electo, firmó un acuerdo de confidencialidad, para avanzar en el proceso. Solamente esperan el cambio de mando para continuar con la negociación entre gobiernos.

Salinas sostiene que tienen un preacuerdo con la multinacional fabricante de la vacuna Sputnik. “Tengo documentación desde septiembre” y dijo que desconocía que Borrero haya firmado un acuerdo con Rusia.

El ministro prefirió no hablar sobre los comentarios del presidente Lenín Moreno y del exministro Zevallos en torno a que no se negociaba con Rusia porque esa vacuna no tenía aprobación de FDA y EMA, agencias de fármacos.

También ratificó preacuerdos con Cansino, una multinacional china, y con Johnson & Johnson, de EE.UU.

Esto más allá de las negociaciones para obtener 20 millones de fórmulas hasta noviembre. El Gobierno ha pagado el 20% de lo acordado.

Lasso informó que tiene un nuevo plan para acelerar la inmunización, con la base del Consejo Nacional Electoral. También ha ratificado su compromiso de acelerar la vacunación. Ayer agradeció la apertura del gobierno ruso.