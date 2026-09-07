El Vecino, la hueca confiable en las madrugadas del norte de Quito

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Suele ocurrir que, al menos en el norte de Quito, no hay lugares donde comer en las noches pasadas las 22:00, hora en que generalmente cierran el servicio los restaurantes, menos en El Vecino. Esa es quizá la primera gran fortuna de esta hueca de Quito que se llama en realidad Todos los secos todos El Vecino.

Sin embargo, nos quedaríamos cortos si solo pensamos en la hora, aunque Hugo Uchupanta, el fundador, sabe que es un lugar para, como él mismo lo dice, “los noctámbulos”. Luego bromeamos con que es mejor llamarlos “bohemios, para darles más elegancia”.

Todos los secos todos El Vecino: la hueca del Norte que copió al Sur de Quito

Hugo trabajaba en una empresa de gaseosas. Por las noches, recuerda, cuando iban al Sur de Quito, vio cómo levantaban allí las carpas, las parrillas y comenzaban a servir comida. De pronto, la empresa despidió a Hugo y, con los mil dólares que le dieron de indemnización, decidió ponerse el restaurante.

“Copié todo del sur: la carpa, las mesas, la parrilla”, dice sobre lo que fue un esfuerzo familiar que comenzó en 2002, en la vereda de la av. De la Prensa y Luis Tufiño, en el norte de Quito. Y ahora se mantiene, para muchos, como la mejor hueca del norte de Quito. “Con la sazón de mi señora (Marisol Vallejo), la ayuda de mis hijos y mi persona, nos fue bien”.

Un restaurante familiar es una garantía de la calidad. Al estar todos involucrados, hay una preocupación mayor por el servicio y el buen sabor.

Si a alguien está agradecido Hugo es a un taxista. En el primer día, cuando aún levantaban la carpa, instalaban la cocina y la parrilla, detuvo el vehículo. Preguntó qué ofrecían. Le dieron un seco de pollo, que era lo más rápido de entregar en ese momento.

Y con ese chofer, el boca a boca. Llegaron cada vez más taxistas. Y el adagio popular es cierto: “donde veas conductores comiendo, la comida es buena”. Fue llegando cada vez más gente. Y de esa casa ya levantaron el local. Ana María estudió gastronomía para ofrecer un mejor servicio y mejores productos.

El resultado es el siguiente: a toda hora hay gente. Y eso que abren sus puertas desde las 12:30 hasta las 03:00 del día siguiente. Todos los días: de domingo a domingo.

El seco de chivo, un lujo que no se debe perder

El seco de chivo de Todos los secos todos El Vecino es una verdadera joya. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Si bien las menestras ocupan un lugar especial, el plato insignia de la hueca del norte de Quito Todos los secos todos El Vecino es el seco de chivo. “Me encanta prepararlo, es además una carne sana”.

Es un plato exquisito. Tiene la textura ideal. La carne tiene un poco de picor y el toque exacto de dulzor que requiere este plato con la naranjilla. Es el plato a buscar, sin duda, por su calidad, su sabor.

Las menestras, el clásico de los agachaditos de Quito, que no podía faltar en El Vecino

Arroz con menestra de fréjol rojo y la chuleta a la brasa es el clásico de la comida.

Si bien Todos los secos todos es ahora una hueca, en sus inicios fue lo que se llama un “agachadito”. Y en esos lugares que abren por la madrugada, el plato clásico es el arroz con menestra, que puede ir con carne de res, una chuleta de cerdo o pollo. Y las opciones son la menestra de lenteja o de fréjol rojo.

Elegimos el de fréjol rojo por la intensidad de su sabor y esa consistencia más fuerte que tiene respecto a la lenteja. También elegimos como proteína la mochila. A esa hora de la noche, cuando la bohemia dice que es hora de comer, no hay nada más reconfortante que este plato.

Es un plato sencillo, pero delicioso, un clásico. Infallable.

La avena y el consomé, ¿se puede pedir más?

La avena es una de las bebidas más ricas en El Vecino. Reconfortante y que recuerda la infancia de cualquier niño quiteño. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Si una bebida hay en Quito que es un deleite, es la avena, sobre todo la que preparaban nuestras madres. De niños la gozábamos quizá más que una gaseosa. Además de saludable, por la avena, es sabrosa y refrescante.

Es también la bebida emblema de Todos los secos todos El Vecino. Incluso, hay gente que va especialmente —incluso desde el sur de la ciudad— solo por esta bebida.

Y lo único que se puede decir, cuando se prueba la avena, es “mamita”, porque, al menos a mí, me recordó a mi mamá. Curiosamente, la prepara la mamá de Hugo.

En cambio, hay otro plato que nos reconforta, nos transporta a recuerdos y que era inevitable que te sirvieran en algunos restaurantes: el consomé. Hugo lo ofrece como una cortesía. Es el abreboca, el preparativo, el verdadero aperitivo que nos abre aún más el apetito para probar los platos fuertes de El Vecino.

El consomé es la cortesía de la casa. Calienta, reconforta y da vida al comensale. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Si no ha ido a Todos los secos todos El Vecino, se está perdiendo una de las huecas entre las huecas en el norte de Quito. Se ha ganado merecidamente el cariño de la gente del norte de Quito. Y la familia Uchupanta se hace querer por el esfuerzo y el cariño que ponen en el servicio.

Es una hueca del norte de Quito que es imposible de ignorar si no la conoce. Y si ha comido ahí, sabe que es un lugar imposible de olvidar y al que es obligatorio volver. Yo tengo ganas de volver urgentemente por ese seco de chivo.