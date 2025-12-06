Tradición en la olla: Yaguarlocro para celebrar a Quito
Este plato no es solo comida, es celebración viva de Quito y su herencia serrana. ¡Comparte esta receta con tus amigos!
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El yaguarlocro es mucho más que un plato: es calor de hogar, memoria viva y sabor que se queda en el alma. Su textura suave y sus notas intensas despiertan recuerdos de mesa larga, risas compartidas y tradiciones que caminan de generación en generación. Durante las Fiestas de Quito se convierte en protagonista, una de las recetas más tradicionales que reúne a familias y amigos alrededor de aromas que abrazan. Cada cucharada reconforta y nos conecta con lo nuestro, con ese Ecuador que se celebra y se cocina con cariño.
Ingredientes (para 6 – 8 personas)
1 kg de menudo de borrego (panza, librillo, tripas)
500 g de sangre fresca de borrego
2 kg de papas peladas en cubos
2 cebollas medianas picadas
4 dientes de ajo machacados
1 taza de maní tostado licuado con leche
2 cucharadas de achiote en pasta
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de orégano
1 ramita de hierbabuena y cilantro picados
Sal, pimienta y 2 limones
Aceite para freír
Alto en proteínas, hierro y energía en un solo plato
Preparación paso a paso
Limpiar el menudo: lavar con agua fría, sal, jugo de limón y hierbabuena. Estrujar para quitar la película amarilla y lavar nuevamente.
Cocinar el menudo en olla a presión con agua hasta que esté tierno (45-60 min). Cortar en trozos finos y reservar el caldo.
Preparar la sangre: hervir en agua con sal 20-30 min, escurrir, desmenuzar y freír en aceite con cebolla, ajo, pimienta y perejil hasta dorar. Reservar.
Hacer el refrito: en aceite con achiote, sofreír la cebolla, ajo, comino, orégano, cilantro y hierbabuena 5 min.
Añadir papas y maní licuado; cocinar 15 min hasta que las papas ablanden. Incorporar caldo del menudo y hervir 20-30 min más.
Agregar el menudo picado y ajusta sazón. Cocinar 10 min adicionales.
Servir caliente con sangre frita encima, aguacate, tomate, cebolla paiteña encurtida y limón al lado.
Valor nutricional aproximado (por porción)
Calorías: 450 kcal
Proteínas: 28 g
Grasas: 22 g
Carbohidratos: 35 g
Fibra: 5 g
Hierro: alto (de vísceras y sangre)
Consejos para un yaguarlocro perfecto
Limpiar bien el menudo para eliminar impurezas y lograr sabor puro.
Usar olla a presión para ablandar rápido el menudo sin perder sabor.
Licuar el maní con leche tibia para cremosidad sin grumos.
Servir muy caliente para resaltar aromas y texturas.
Preparar la sangre aparte para control de cocción y fritura crujiente.
¿Con qué acompañar el yaguarlocro?
Aguacate en rodajas y tomate fresco.
Cebolla paiteña encurtida con limón.
Chicha de jora o ají criollo.
Anímate a preparar este yaguarlocro para las fiestas: el aroma del achiote y el crujir de la sangre frita harán inolvidable tu reunión. ¡Prueba esta receta y sé parte de la tradición quiteña!
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