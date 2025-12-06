Tradición en la olla: Yaguarlocro para celebrar a Quito

Este plato no es solo comida, es celebración viva de Quito y su herencia serrana. ¡Comparte esta receta con tus amigos!

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El yaguarlocro es mucho más que un plato: es calor de hogar, memoria viva y sabor que se queda en el alma. Su textura suave y sus notas intensas despiertan recuerdos de mesa larga, risas compartidas y tradiciones que caminan de generación en generación. Durante las Fiestas de Quito se convierte en protagonista, una de las recetas más tradicionales que reúne a familias y amigos alrededor de aromas que abrazan. Cada cucharada reconforta y nos conecta con lo nuestro, con ese Ecuador que se celebra y se cocina con cariño.

Ingredientes (para 6 – 8 personas)

1 kg de menudo de borrego (panza, librillo, tripas)

500 g de sangre fresca de borrego

2 kg de papas peladas en cubos

2 cebollas medianas picadas

4 dientes de ajo machacados

1 taza de maní tostado licuado con leche

2 cucharadas de achiote en pasta

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de orégano

1 ramita de hierbabuena y cilantro picados

Sal, pimienta y 2 limones

Aceite para freír

Alto en proteínas, hierro y energía en un solo plato

Sabores intensos de sierra en cada cucharada de yaguarlocro

Preparación paso a paso

  • Limpiar el menudo: lavar con agua fría, sal, jugo de limón y hierbabuena. Estrujar para quitar la película amarilla y lavar nuevamente.
  • Cocinar el menudo en olla a presión con agua hasta que esté tierno (45-60 min). Cortar en trozos finos y reservar el caldo.
  • Preparar la sangre: hervir en agua con sal 20-30 min, escurrir, desmenuzar y freír en aceite con cebolla, ajo, pimienta y perejil hasta dorar. Reservar.
  • Hacer el refrito: en aceite con achiote, sofreír la cebolla, ajo, comino, orégano, cilantro y hierbabuena 5 min.
  • Añadir papas y maní licuado; cocinar 15 min hasta que las papas ablanden. Incorporar caldo del menudo y hervir 20-30 min más.
  • Agregar el menudo picado y ajusta sazón. Cocinar 10 min adicionales.
  • Servir caliente con sangre frita encima, aguacate, tomate, cebolla paiteña encurtida y limón al lado.​

Valor nutricional aproximado (por porción)

  • Calorías: 450 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 22 g
  • Carbohidratos: 35 g
  • Fibra: 5 g
  • Hierro: alto (de vísceras y sangre)​

Consejos para un yaguarlocro perfecto

  • Limpiar bien el menudo para eliminar impurezas y lograr sabor puro.
  • Usar olla a presión para ablandar rápido el menudo sin perder sabor.
  • Licuar el maní con leche tibia para cremosidad sin grumos.
  • Servir muy caliente para resaltar aromas y texturas.
  • Preparar la sangre aparte para control de cocción y fritura crujiente.

¿Con qué acompañar el yaguarlocro?

  • Aguacate en rodajas y tomate fresco.
  • Cebolla paiteña encurtida con limón.
  • Chicha de jora o ají criollo.

Anímate a preparar este yaguarlocro para las fiestas: el aroma del achiote y el crujir de la sangre frita harán inolvidable tu reunión. ¡Prueba esta receta y sé parte de la tradición quiteña!​