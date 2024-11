En la noche de Río de Janeiro del 26 de noviembre del 2024, se dieron a conocer los nombres de los 10 mejores restaurantes de América Latina, según The Worlds 50th Best. No hay ningún restaurante ecuatoriano en esa lista. Sin embargo, Nuema, considerado el mejor del Ecuador en este ranking, está en el undécimo puesto. Hay más restaurantes de Quito que comenzaron a formar parte, por primera vez, en el listado de los 100 mejores restaurantes de la región, que refleja el crecimiento de la gastronomía de la ciudad.

Nuema, el mejor restaurante de Ecuador

Dirigido por la pareja de chefs Alejandro Chamorro y Pía Salazar, Nuema ha pisado fuerte en el listado de the Worlds 50th Best. De hecho, está en el puesto 61 entre los mejores restaurantes del mundo, según esta organización.

El concepto gastronómico de Nuema es “mostrar la biodiversidad ecuatoriana en sus platos, bajo una perspectiva contemporánea y vanguardista”.

Clara, Tributo y Quito, entre los mejores de América Latina

En la lista que se ha ido publicando de los 100 mejores restaurantes de América Latina para The World’s 50th Best, hay tres restaurantes en Quito, que aparecieron. Esta es la muestra de algo que se ha sostenido en los últimos años: la gastronomía en la capital ha tenido un desarrollo interesante y hay mucha diversidad para probar.

Clara

Uno de ellos es Clara. Este restaurante está ubicado en la Isabel La Católica y Galavis. Dirigidos por Ana Lobato, Ángel de Sousa y Felipe Salas, en Clara la gran cocina es posible de entender. Tiene platos maravillosos, pero entre ellos se destaca la ensalada de tomates con orejas de chancho.

Además, según esta organización que anualmente evalúa los restaurantes del mundo y establece este ránking, Clara ganó el premio “One to watch”. Es decir, es el restaurante al que hay que ir y observar su evolución. En la lista general, ocupa el puesto 88.

Ángel de Sousa, Ana Lobato y Felipe Salas, los principales de Clara. Foto: The World’s 50th Best.

Más abajo, pero no por eso menos importante, están Tributo, del chef Luis Maldonado, 92 entre los mejores de América Latina. Y en el puesto 97, está Quitu.

Tributo

Tributo es un restaurante especializado en carnes. Como su nombre lo indica, es un tributo a la vaca andina, que, para muchos, no tiene la calidad necesaria. Sin embargo, en este restaurante hay una preocupación por la vida que llevaron las vacas y que no es necesariamente solo la ternera la que ofrece una carne suave y deliciosa.

El tratamiento que da a la carne es especial. Pero, además, tiene unos postres que son realmente extraordinarios, sobre todo el de mandarina, con una estética visual que impresiona. Queda en la Isabel la Católica y Salazar.

Luis Maldonado, chef de Tributo. Foto: Archivo EL COMERCIO.

Quitu

Quitu Identidad Culinaria es el nombre completo de este restaurante, ubicado en la calle Bosmediano y José Carbo. En este restaurante hay el valor de los productos locales, que vienen de pequeños productores de las cuatro regiones del país y “que aún usan sus manos”.

Su concepto gastronómico “evoca la memoria de aquel sitio precolombino de encuentro e intercambios, al que pobladores de caseríos y comunas cercanas acudían con alimentos y saberes, para compartirlos y transarlos de manera justa”.

Juan Sebastián Pérez, chef de Quitu. Foto tomada de Le Cordon Blue.

Los mejores restaurantes de América Latina

El restaurante argentino Don Julio logró este año conseguir el primer puesto, luego de un largo dominio del peruano Maido, que este año se colocó en el segundo lugar. Lima, de cualquier modo, es la ciudad gastronómica dominante en la región.